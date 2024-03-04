如雲霄飛車「夏回冬」　鄭明典貼2圖示警：差真大

▲周二熱如夏（上圖左），周四冷回冬（上圖右）。（點圖可放大／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

本周天氣如洗三溫暖、搭雲霄飛車！前氣象局長鄭明典今天分享天氣預報圖，讓人瞬間了解「夏天回冬天」。

鄭明典在臉書貼出周二和周四的天氣預報圖，並提到，差距真大！看看周二的氣溫預報，高溫30度以上！再看看周四的氣溫預報，又回到「冬天」！差距有夠明顯，真的是春天！提醒注意氣溫變化，適度加減衣服。

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▼北部本周氣溫如搭雲霄飛車上上下下。（點圖可放大／氣象署）



中央氣象署提醒，周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其他地方可能有零星陣雨，北台灣下半天起氣溫將明顯下降，周四冷氣團或強烈冷氣團影響，北部及東北部全天寒冷，高溫僅15、16度，其他地區氣溫也下降；這兩天華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦仍有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五仍受到冷氣團影響，但降雨範圍略縮減，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六、周日冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升，但早晚還是有涼意，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼民眾要注意天氣劇烈變化。（圖／資料照）

