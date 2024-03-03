明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

▲明天回暖，周二各地平地氣溫將超過30度。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

中央氣象署表示，明（4日）、後兩天氣溫回升、各地降雨緩和，周二各地高溫超過30度，尤其中部將達34度，可能會感覺「特別熱」，但周三開始變天，溫度如溜滑一路下探，預計四、五兩天最冷，北部高溫將只剩15、16度，民眾冬衣還不要收。

氣象署預報員官欣平指出，明天雲系會愈來愈少，氣溫逐漸回升，北部高溫約25、26度，中南部約29至31度；今天至周二天氣愈來愈好，周二（5日）將是本周最熱的一天，北部高溫33度、中部34度，民眾可能會覺得特別熱。

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周三以後天氣又要轉變。官欣平表示，周三下半天開始鋒面通過，溫度開始下降，緊接著冷氣團南下，預估周四（7日）、五（8日）北部高溫只剩15、16度、低溫約11、12度，局部地區可能再低一些。

周四華南雲雨區東移，全台有雨，北部及東半部地區明顯濕冷，中南部地區有零星短暫陣雨。官欣平說，周四下半天溫度開始下降，若水氣及溫度能夠配合，中部以北3500公尺以上山區不排除有機會飄雪。

官欣平說，周五仍受冷氣團影響，但水氣漸減，北部及東北部天氣仍偏冷，雨勢逐漸緩和；9、10日冷氣團逐漸減弱，氣溫緩升，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

此外，官欣平提醒，今晚至明天清晨中部以北地區易有局部低雲或霧，影響能見度，用路人須特別留意。

▲▼未來一周氣溫與降雨預報。（圖／氣象署提供）

