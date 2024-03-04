明熱爆飆33度！周四大降溫「暴跌探1字頭」　強冷氣團連凍3天　

▲周四又有一波強烈大陸冷氣團，將出現大降溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(4日)白天各地氣溫回升，明天周二各地大幅回暖，中南部內陸高溫可達33度或以上，不過周三鋒面通過，溫度驟降，溫度再探1字頭，周四冷空氣強度挑戰強烈冷氣團，周五晚間到周六清晨低溫下探12度。

天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天白天轉為東南到偏南風環境，各地繼續回暖，北部高溫約25到26度、中部26到29度，南部則有28到31度，中南部內陸近山區可能出現33到35度高溫，不過中北部沿岸地區受到背風環流影響，雲量較多，清晨到上午之前有局部霧或低雲，桃竹苗沿岸地區溫度回升幅度相對較小，高溫約21到23度。

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明天白天回溫幅度更大，柯聿寧說明，主要因長江流域到日本有明顯鋒面系統發展，帶動前方偏南到西南風風力增強，台灣受鋒前偏南到西南風增強影響，海峽北部風力偏強，白天溫度顯著偏暖到熱，各地有機會達30度，北部及東半部背風側、中南部內陸等區域高溫將更明顯，可達33度或以上，中南部沿岸清晨及山區午後有零星短暫雨機會，其餘天氣穩定。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

柯聿寧表示，鋒前西南風環境可持續到深夜，各地市區附近夜間溫度普遍可維持20度以上，北部因鋒面接近較早變天，凌晨逐漸轉有雨天氣，轉東北風、濕涼或濕冷環境，早起需留意保暖，白天高溫不超過18度、入夜降至14到15度；中部約於上午期間變天，也有短暫雨機會，白天溫度回升幅度有限約23到25度，入夜溫度下滑至15到17度，南部則是在入夜時轉為陰有短暫雨天氣，對中北部來說溫度與周二落差很大，而且轉為濕冷天氣，感受上的變化更大。

周四受到冷空氣及華南雲系通過影響，柯聿寧指出，各地仍是比較陰沉、有短暫雨機會，感受普遍濕涼或濕冷，周五華南水氣逐漸減少，天氣狀況開始好轉，但冷空氣仍持續影響，周五夜間到周六清晨北部低溫有機會再下探至12到13度，這波冷空氣強度有機會達強烈大陸冷氣團等級，周六白天到周日冷空氣強度逐漸減弱，整體回溫，但受到華南雲系通過影響，白天回溫幅度有限，仍是濕涼天氣。