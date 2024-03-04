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大怒神降溫！明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣變化如洗三溫暖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

先暖熱如夏再回冬，如搭雲霄飛車，大怒神式降溫！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的10度。氣象署提醒，周二熱出夏天感，周三變天轉雨，北台氣溫驟降，其他地區漸轉涼，周四最濕冷。根據氣象署最新預報，北部周二高溫來到33度，周三低溫剩12度。

▼北部周二預報高溫33度，周三低溫剩12度，如搭雲霄飛車。（點圖可放大／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署表示，今天溫度進一步回升，降雨範圍也再度縮小，僅花東地區有零星降雨，其他各地多雲到晴；北部、東半部地區高溫來到25、26度，中南部可以來到29至31度，清晨中部以北、東北部低溫13至15度，花東及南部16至18度。

氣象署指出，周二環境轉西南風，各地為多雲到晴，僅南部有零星短暫陣雨，高溫普遍可達30度以上，特別在局部近山區或河谷氣溫可能更高一些。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提醒，周三鋒面通過及大陸冷氣團南下，下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其他地方可能有零星陣雨，北台灣下半天起氣溫將明顯下降，周四冷氣團或強烈冷氣團影響，北部及東北部全天寒冷，高溫僅15、16度，其他地區氣溫也下降；這兩天華南雲雨區東移水氣偏多，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦仍有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周五仍受到冷氣團影響，但降雨範圍略縮減，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六、周日冷氣團逐漸減弱，氣溫略回升，但早晚還是有涼意，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文提到，根據最新氣象資料，周二高溫上看33度，周三北部驟降剩12度，周四、周五低溫10、11度，這種溫差對許多人的身體健康來說壓力很大，務必要多注意天氣變化。

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