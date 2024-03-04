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送禮就可抽iPhone！　LINE禮物搶攻「閨蜜送禮」商機　

▲LINE禮物搶攻閨密送禮商機。（圖／LINE禮物）

▲LINE禮物搶攻閨密送禮商機。（圖／LINE禮物）

記者陳俐穎／綜合報導

根據送禮平台LINE禮物統計數據，單一用戶與其他用戶互送禮物的佔比已達總送禮數4成以上，互送禮物的閨密、好友持續累積至 129 萬對。LINE禮物表示，即日起至3月31日止，LINE禮物推出「那些我和閨密的大小事」活動，用戶送出一份禮物即有機會獲得iPhone等好禮。

LINE禮物表示，3月有38婦女節和白色情人節，又適逢服飾與美妝保養品換季，每年3月便是女性購物、送禮的旺季，對女性而言，活絡關係、共享生活，一起做些事的同溫層情誼十分重要，互送禮物不僅傳遞心意也是社交日常。

內部數據顯示，從總送禮者來看，曾經互送禮物的人數超過4成，女性送禮者高達7成。而女性送禮者當中，又有近 5 成是互相送禮的好閨密。從購買品項資訊發現，女性更喜歡「香香的、甜甜的、美美的」、充滿甜蜜感的禮物，透過香氣能分享幸福、愉悅感受，因此互送禮物的平均單價也相對男性用戶來說更高。

LINE禮物表示，即日起至3月31日止，透過LINE禮物送禮給好友，即可獲得1次好禮機會，單一LINE帳號最高可獲得5次好禮機會，最高有機會獲得iPhone等好禮。

如果擔心送錯禮物，LINE禮物的願望清單功能，可以挑選好友珍藏的禮物送出，同時，LINE禮物鼓勵用戶，在站上看到自己喜歡的禮物，也可多利用願望清單功能，點下愛心，更有機會收到自己喜歡的禮物。

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