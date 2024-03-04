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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台1線大車事故！拖板車滿載鋼捲撞分隔島　路燈斷躺2車道

記者蔡文淵／苗栗報導

省道台1線122.5k苗栗縣後龍鎮路段今(4)日清晨發生拖板車自撞車禍，清晨5點半左右一輛載著鋼捲的拖板車，由南往北行駛，行經事故路段，不明原因衝上中央分隔島，撞斷路燈及路樹才停下來，48歲的鄭姓駕駛，意識清楚，由救護人員跟警方人員合力把鄭姓駕駛移下車，送醫治療，所幸沒有波及其他車輛，詳細肇事原因還待警方進一步調查。

▲▼省道台1線122.5k苗栗縣後龍鎮路段，4日清晨5點半左右一輛載著鋼捲的曳引拖板車衝上中央分隔島，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲省道台1線122.5k苗栗縣後龍鎮路段，4日清晨5點半左右一輛載著鋼捲的拖板車衝上中央分隔島，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲▼省道台1線122.5k苗栗縣後龍鎮路段，4日清晨5點半左右一輛載著鋼捲的曳引拖板車衝上中央分隔島，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼省道台1線122.5k苗栗縣後龍鎮路段，4日清晨5點半左右一輛載著鋼捲的曳引拖板車衝上中央分隔島，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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