▲喜迎金龍年假期休不夠？搭大眾運輸給你滿滿「享Chill生活提案」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）



記者王威智／採訪報導

喜迎金龍年，是不是覺得一週假期還不夠過癮？想繼續享有Me Time時光，搭乘台北捷運、機場捷運和高鐵給你滿滿新生活提案。通勤時刻不要再當低頭族，各大廣告版位都換上應景主題，抬頭就給你吃喝玩樂滿滿GOOD IDEA。

▲▼IU在市政府站2號出口推薦你New Balance復刻時尚Style。（圖／記者姜國輝攝）

想要出門走走潮一波，市政府站2號出口帶你直達New Balance IU復刻時尚Style。而在忠孝復興站和中山站，月台兩側閘門吳卓源邀請你一起穿PUMA，STEP OUT XL大跨出界。

▲月台兩側閘門PUMA STEP OUT XL大跨出界。（圖／記者姜國輝攝）

如果不想出門，市政府站人來人往的包柱電視牆，還有忠孝新生站往新蘆線轉乘通道的破格壁貼，打造「黑子的籃球」奇蹟世代隊伍，感受滿滿青春熱血。或是三五好友來場「原神」，從台北車站出發，踏遍七國，邁向未知的冒險旅程。

▲▼「黑子的籃球」在捷運市政府站、「原神」在台北車站，要帶你感受滿滿青春熱血。（圖／記者姜國輝攝）

想要有好的行動體驗，一支完美的智能手機不可少，Galaxy S24 AI手機，忠孝復興、台北車站佔據交通黃金樞紐，更要搶佔你心。繁忙的生活步調，抬起頭甜茶在忠孝新生站變身復仇王子回歸，到電影院刷一波《沙丘：第二部》也很不錯。「i’m lovin' it」麥當勞主題車廂邀您通勤玩樂，也能加入麥當勞叔叔還有大鳥姊姊的歡樂世界。

▲▼感受絕佳放鬆體驗！Galaxy S24 AI手機讓你感受前所未有的智慧效能，或是到電影院刷一波《沙丘：第二部》也很不錯。（圖／記者姜國輝攝）

如果出國旅遊不想人擠人，現在或許是最佳時機！台灣行李箱大廠笛森諾把捷運車廂以龍年限定色「烈焰紅」，打造成紅運龍總來開運列車，今年大吉大利龍乎你。想到日韓賞櫻，30吋胖胖箱超大容量設計，長途旅遊或是購物收納都能一一滿足。

▲▼彩繪車廂讓你通勤不無聊！加入麥當勞叔叔還有大鳥姊姊的歡樂世界。想到日韓賞櫻，笛森諾30吋胖胖箱超強收納一次滿足。（圖／記者姜國輝攝）

出門旅遊也要美美的，摩納哥珠寶品牌APM找來人氣戲劇新星楊紫擔任全球代言人，中山站口瞬間變成粉絲打卡朝聖景點。搭上捷運刷酸列車還有$400旅行組免費拿和品牌年度代言人邵雨薇、新品大使曹佑寧一起搭乘捷運，「#拋光神器」與「#淨膚神器」捕捉兩人淨透拋光美肌秘密。

▲APM找來人氣戲劇新星楊紫擔任全球代言人。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼搭乘台北捷運、機場捷運和高鐵給你滿滿新生活提案。（圖／記者姜國輝攝）