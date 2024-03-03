台南「良友會」新任會長陳軍旭　推動公益善舉開創新局

▲台南市「曾順良之友會」，2日晚間舉行第22屆會員大會，並進行新任會長就任授旗典禮，由台南市企業界及社福界聞人陳軍旭接掌會長。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市「曾順良之友會」，2日晚間舉行第22屆會員大會，並進行新任會長就任授旗典禮，由台南市企業界及社福界聞人陳軍旭接掌會長，他以「軍譽良言、關懷永旭」為號召，希望能夠秉持良友會歷來優良的傳統，持續從事急難救助、關懷弱勢的社會公益善舉回饋社會，為良友會開創新局。

新任會長陳軍旭，現任保尚精密有限公司董事長、台南市警第一分局志工中隊中隊長、台南市東區復興國中文教基金會董事、台南土城正統鹿耳門聖母廟榮譽主任委員、台南市東區虎尾寮緊急救援隊顧問團團長。

陳軍旭長過去並曾擔任台南市家長會聯合會第九屆理事長、高雄市跨世紀跨業合作交流協會第八屆理事長、台南市東區復興國小家長會長會長、國際扶輪3470地區台南夢時代扶輪社第三屆社長、台南市東區南聖里社區發展協會理事長，經歷豐富，對社會公益活動出錢出力不遺餘力。

陳軍旭表示，「良友會」集合台南市各行各業的菁英人士，在創辦人前副議長曾順良的號召之下，立下優良的傳統，愈來愈多對社會公益有志一同的會員陸續加入一起關懷社會。

「良友會」執行長、市議員曾之婕指出，去年「良友會」舉辦過「牽阿母的手、聽阿母的歌」音樂會、與佛光山南台別院及好人好事運動協會等社團，舉辦捐血活動再創台南市捐血活動的新記錄、兒童節聯合九乘九文具廣場捐贈文具用品給東區的學童、端午節媒合德泰彈簧床致贈床墊給弱勢家庭、以及中秋月來月美好故事茶席活動、千人圍爐中秋聯歡晚會。

良友盃兒童繪畫比賽，更已成為台南市每年眾所期待的兒童親子公益繪畫大型活動，活動主題年年創新符合時下潮流、及「愛在東區」優秀特境學子聖誕公益許願市集活動，「良友會」並推薦她當選2023年度台南市好人好事代表。

曾之婕認為，良友會除了長期致力於社會公益活動之外，在過去曾信凱擔任議員期間，她擔任執行長更致力於將良友會社會公益活動推陳出新，為社會帶來更多正向的訊息，更希望透過每次良友會大大小小公益活動，能夠傳遞正向力量，鼓勵並且溫暖社會大眾。