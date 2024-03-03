　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

音樂老師辦公益音樂會募得57萬元　「護苗家園」清償課輔孩童接送車貸款

▲▼ 南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集交通車款 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集孩童交通車款 ，由湯吟君老師及周芳如老師籌辦音樂會及其他善心人士共同完成。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

湯吟君老師及周芳如老師長年定期為社會弱勢團體舉辦慈善音樂會!今年為了嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會發起讓『愛』輪轉-慈善音樂會，2日上午9時於嘉義市南門長老教會辦理，共 37個精采演出節目，募款截至活動前一日已逾57萬元，順利超越募款目標。

▲▼ 南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集交通車款 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲湯吟君老師及周芳如老師幫助南門教會 募集交通車，籌辦 『愛』輪轉-慈善音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會承接嘉義市政府社區脆弱家庭兒少服務據點-「護苗家園」，提供課後照顧、餐食服務、安排培力課程、提供資源連結來服務嘉義市脆弱家庭兒少。嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會魯學蘭傳道表示，據點專業服務人員透過愛與陪伴，帶領據點的兒少學習正向生活態度，降低童年逆境經驗帶來的創傷，增強心理健康。未來希望透過據點的社工人員與志工夥伴陪伴，倚靠著天父的愛，讓孩子們在護苗家園的照顧下自信快樂成長。

▲▼ 南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集交通車款 。（圖／記者翁伊森翻攝）

協會為了解決孩童接送問題在2022年募得一台交通車，透過善心人士每月匯款車貸方式購置，然而因善心人士另有其他考量，自 2023 年 11 月起，不再繼續匯款，以至車貸尚需自籌35萬元。一向熱心助人的吟君老師知道協會的困難，主動請纓為孩子們的需要再次舉辦愛心音樂會。期望各界人士出錢出力幫忙清償車貸，讓孩子們安全往返學校與「護苗家園」。

▲▼ 南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集交通車款 。（圖／記者翁伊森翻攝）

兩位老師建議孩子們捐出部分過年的紅包，為社會公益共襄盛舉！希望學生們從小就有顆溫暖善良的心，而有悲憫心的家長能與孩子們共蒙主恩典。魯學蘭傳道說：感謝大家的熱心捐贈，讓護苗家園的交通車募款順利達成，未來如有各界善心人士願意持續關心脆弱家庭的兒少陪伴服務，也歡迎與協會聯絡。

活動最後全體大合唱You raise me up，更象徵學生們共同用音樂來感動社會，以為他人著想的心情，共同募款完成善舉，用生命感動生命更是一種善的循環，為彼此寫下不平凡的生命樂章讓愛輪轉。

ET快訊
超狂三寶片！沒關車門就上路　他狂按喇叭提醒…還是撞了
休息站「1零嘴必買」噴200元！　全場哭認好吃：買不起了
門口「停3台機車防撞」　花蓮警局被罵翻
小S婆婆起底也是股市大戶！　超猛背景曝
台中女推嬰兒車丟路中央跑了！　全場傻眼
家寧Andy突公開婚紗照！　「他眼裡全是愛」放閃畫面曝光
第15次協商破局！陸方續留金門　堅持台灣政府給個交代
酒駕闖紅燈！桃園17歲男女遭撞噴　1人慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

台南永康正德宮　完成3天徒步屏東車城福安宮進香

台南勞工局偕志工齊心修繕　做工行善助弱勢好安居

嘉義市呼籲踴躍接種新冠XBB疫苗　共同提升保護力

台南「良友會」新任會長陳軍旭　推動公益善舉開創新局

紅球到台南未演先轟動　山區吹起紅球熱成熱門話題

嘉義市幸福巴士運量突破3萬人次　增加4路線14個新站點

2024古都馬開跑　南警大頭娃娃活力反詐熱情為選手加油

音樂老師辦公益音樂會募得57萬元　「護苗家園」清償課輔孩童接送車貸款

屏東林邊鄉親老父意外死亡　枋寮警+民間募款送愛

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

一般女生VS.假掰女說掰掰

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

台南永康正德宮　完成3天徒步屏東車城福安宮進香

台南勞工局偕志工齊心修繕　做工行善助弱勢好安居

嘉義市呼籲踴躍接種新冠XBB疫苗　共同提升保護力

台南「良友會」新任會長陳軍旭　推動公益善舉開創新局

紅球到台南未演先轟動　山區吹起紅球熱成熱門話題

嘉義市幸福巴士運量突破3萬人次　增加4路線14個新站點

2024古都馬開跑　南警大頭娃娃活力反詐熱情為選手加油

音樂老師辦公益音樂會募得57萬元　「護苗家園」清償課輔孩童接送車貸款

屏東林邊鄉親老父意外死亡　枋寮警+民間募款送愛

62歲衛福部前司長再拚學測「考美術系」　自曝成績：有點淡淡的哀傷

為什麼台灣一堆普信男？網曝5大特徵　慘遭酸：你有多好

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇　南警半小時火速破案竟是玩具槍

李國毅強吻田中千繪！　打戲喝高粱暖身：抖到全身快抽筋

整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

一路逆向！彰化男騎士肇逃畫面曝　碰飛女騎士害她撞路邊車

管碧玲拒「金門碰船案」題目　藍委：應撤換破壞憲政體制的官員

伊能靜「56歲超猛狀態曝光」！低胸轉身大露美背　凍齡模樣震撼全場

女全裸「海邊活春宮」野戰短褲男嗨到最高點　激情一幕曝光

又爆雷！紐約社區銀行商譽大減758億急換高層　今年來跌66%

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

地方熱門新聞

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

大大攜手讓愛匯流　侯友宜邀市民挽袖捐血

中港光雕浪漫登場　璀璨燈海點亮新莊河廊

石門富基漁港嚐花枝　老梅綠石槽綠意療癒身心

紅球到台南山區吹起紅球熱成熱門話題

雲林縣榮服處榮欣志工　照服長輩不遺餘力

雲林縣觀光發展　獲交通部觀光署肯定

鄉親老父意外亡　枋寮警+民間募款送愛

邀李鴻源開講　張麗善：打造零碳循經濟先鋒

古都馬開跑南警大頭娃娃反詐為選手加油

下班遇車禍掉頭救傷患　熱血義消善行曝光

「新北運動熱區」免費團練400小時

新北獎勵企業友善家庭措施最高5萬元

台南「良友會」新會長陳軍旭推動公益善舉

更多熱門

關鍵字：

湯吟君周芳如

讀者迴響

熱門新聞

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

養不起4小孩！男星IG發收款QR code：真的撐不住了

傳民眾欲捐款兇嫌母　里長婉拒理由曝

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

明回暖！下周二飆30度　強冷氣團再襲「大怒神降溫」下探10度

憲兵舉槍自戕　 黃暐瀚疑：為什麼送馬偕？

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

日AV女優「琴音華」宣布引退！　曝想當回普通女孩

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面