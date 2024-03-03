音樂老師辦公益音樂會募得57萬元　「護苗家園」清償課輔孩童接送車貸款

▲南門教會『愛』輪轉-慈善音樂會 募集孩童交通車款 ，由湯吟君老師及周芳如老師籌辦音樂會及其他善心人士共同完成。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

湯吟君老師及周芳如老師長年定期為社會弱勢團體舉辦慈善音樂會!今年為了嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會發起讓『愛』輪轉-慈善音樂會，2日上午9時於嘉義市南門長老教會辦理，共 37個精采演出節目，募款截至活動前一日已逾57萬元，順利超越募款目標。

▲湯吟君老師及周芳如老師幫助南門教會 募集交通車，籌辦 『愛』輪轉-慈善音樂會。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會承接嘉義市政府社區脆弱家庭兒少服務據點-「護苗家園」，提供課後照顧、餐食服務、安排培力課程、提供資源連結來服務嘉義市脆弱家庭兒少。嘉義市天父的愛兒少全人關顧協會魯學蘭傳道表示，據點專業服務人員透過愛與陪伴，帶領據點的兒少學習正向生活態度，降低童年逆境經驗帶來的創傷，增強心理健康。未來希望透過據點的社工人員與志工夥伴陪伴，倚靠著天父的愛，讓孩子們在護苗家園的照顧下自信快樂成長。

協會為了解決孩童接送問題在2022年募得一台交通車，透過善心人士每月匯款車貸方式購置，然而因善心人士另有其他考量，自 2023 年 11 月起，不再繼續匯款，以至車貸尚需自籌35萬元。一向熱心助人的吟君老師知道協會的困難，主動請纓為孩子們的需要再次舉辦愛心音樂會。期望各界人士出錢出力幫忙清償車貸，讓孩子們安全往返學校與「護苗家園」。

兩位老師建議孩子們捐出部分過年的紅包，為社會公益共襄盛舉！希望學生們從小就有顆溫暖善良的心，而有悲憫心的家長能與孩子們共蒙主恩典。魯學蘭傳道說：感謝大家的熱心捐贈，讓護苗家園的交通車募款順利達成，未來如有各界善心人士願意持續關心脆弱家庭的兒少陪伴服務，也歡迎與協會聯絡。

活動最後全體大合唱You raise me up，更象徵學生們共同用音樂來感動社會，以為他人著想的心情，共同募款完成善舉，用生命感動生命更是一種善的循環，為彼此寫下不平凡的生命樂章讓愛輪轉。