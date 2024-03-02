27歲騎士下班遇劫！遭左轉轎車撞斃　杜卡迪1100S也燒了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區昨(1日)晚間發生一起死亡車禍，一部轎車於路口左轉時，與對向直行的重機發生碰撞，造成27歲洪姓男騎士頭部重創，經送醫搶救仍不治。據了解，洪男為餐飲從業人員，當時正下班要回家，不料返家途中遇劫，家屬獲知噩耗悲痛萬分。

事故發生在1日晚間9點20分，警消獲報，三民區陽明路、褒揚街發生交通事故，除有一名傷者外，還有一部重機起火。消防局派員到場撲滅火勢，並將受傷的男騎士送往醫院救治，不過騎士經搶救後，因頭部重創仍不治。

▲▼洪姓騎士遭左轉轎車撞斃，重機瞬間起火 。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，27歲洪姓男騎士從事餐飲業，當時騎乘重機下班回家，不料卻在返家途中遇劫，家屬獲知噩耗後悲痛萬分。

車行人員指出，洪男騎乘的重機是杜卡迪Monster 1100S，國外新車價換算台幣未加關稅售價約90萬，後繼車款水貨商開價170萬。不過洪男騎乘的應是中古老車，在國內算是常見重機車款，目前車行收價約17-18萬，賣價約23-24萬。

▲洪男騎乘的重機是杜卡迪Monster 1100S。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，當時53歲顏姓男子駕駛轎車，沿陽明路行駛欲左轉褒揚街，於路口和對向直行的27歲洪姓男騎士發生碰撞，洪姓騎士因頭部重創，送醫搶救後仍不治。

警方對顏姓男駕駛實施酒測，酒測值為零，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。