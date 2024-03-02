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大白鯊慘遭虎鯨「開膛取肝」！2分鐘精準捕殺　科學家目睹太震撼

記者吳美依／綜合報導

科學家在南非莫塞爾灣（Mossel Bay）外海目睹罕見景象，成年虎鯨「右舷」（Starboard）僅憑一己之力，竟成功獵殺了一頭幼年大白鯊，最後啣著獵物的肝臟游離現場，而且全程不到2分鐘。他們認為，此起事件替虎鯨的掠食行為提供了新的見解，並將案例研究發表於《非洲海洋科學雜誌》（African Journal of Marine Science）

衛報報導，這起事件發生在2023年6月18日，研究團隊收到目擊通報後，在下午2時左右發船，追蹤「右舷」與牠的同類「波特」（Port），卻意外目睹了捕獵過程。

下午3時2分，一頭幼年大白鯊出現在水面，「右舷」緊跟其後，接著「抓住鯊魚的左胸鰭，和鯊魚一起往前衝了好幾次，最終掏出其內臟。」幾分鐘後，牠被目睹「嘴裡含著一塊血淋淋的桃紅色肝臟。」

▲▼虎鯨,鯨魚,海洋生物,鯨豚。（圖／CFP）

▲虎鯨又被稱為殺人鯨。（示意圖／CFP）

研究團隊表示，「右舷」與同類「波特」近年一直在南非海岸附近捕獵，而且似乎偏愛鯊魚肝臟，但目前尚不清楚，牠們究竟如何打開大型鯊魚的身體，取食這些器官。

該地區其他虎鯨捕殺大白鯊的案例中，都需至少2至6頭虎鯨參與，通常耗時約2小時。不過，儘管「右舷」能夠殺死身長約2.5公尺、體重約100公斤的幼年大白鯊，若要對付更大型的獵物，仍可能需要和同類合作。一頭成年大白鯊，身長可達6.5公尺、體重可達2.5噸。

領導研究的羅德島大學（Rhodes University）湯納博士（Dr Alison Towner）說，殺人鯨、或稱虎鯨，在捕獵時通常會組隊行動，但也能夠單獨行動，「不尋常的一面就是看到『右舷』在非常迅速的時間內，獨自捕殺了一頭大白鯊。」

不過，虎鯨的掠食行為也讓人擔憂，包括大白鯊在內的各種鯊魚，是否可能從沿海地區轉移棲地。研究共同作者、義大利西恩納大學（Siena University）的米卡雷利博士（Dr Primo Micarelli）坦言，實在難以忘記虎鯨帶著大白鯊肝臟游過去的那一幕，但「儘管我對於這些掠食者感到敬畏，也越來越擔心沿海的海洋生態平衡。」

 
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