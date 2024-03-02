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食道癌死亡排名降！醫療品質進步　醫籲年過40吞嚥卡卡速就醫

▲圖為55歲男性食道癌患者，放化療前上內視鏡檢查消化道，發現食道中下段存在腫瘤。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

圖為55歲男性食道癌患者，放化療前上內視鏡檢查消化道，發現食道中下段存在腫瘤。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2012年到2022年間，台灣食道癌在十大癌症死亡率排名從第八降至第九，花蓮慈濟醫院副院長徐中平指出，這些數據反映出醫療技術與照護品質在進步，與二十年前相比，食道癌的整體五年存活率從不到10%提升至25%；除了建議年過四十的民眾定期健檢之外，一旦有吞嚥卡卡等症狀時，宜就醫檢查。

典型的食道癌初期通常是毫無自覺症狀，隨著腫瘤成長，才有吃東西時感覺卡卡吞不下的吞嚥困難症狀，或是吞東西時感覺食物黏在食道壁上滯留、緩慢通過的感覺；徐中平副院長提到，患者常有食物卡在喉嚨或胸口、甚至被食物嗆到的感覺。

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▲圖為55歲男性食道癌患者，放化療前上內視鏡檢查消化道，發現食道中下段存在腫瘤。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

圖為55碎食道癌患者，放化療前上支氣管鏡檢查，發現左側主支氣管有腫瘤侵犯。

胃食道逆流症常導致食道下段損害，增加食道腺癌風險，徐中平副院長指出，包括上皮變成如鮭魚肉色般的「巴瑞特氏食道」而產生食道腺癌，在西方國家有半數的食道癌患者與胃食道逆流有關。

但在亞洲，徐中平副院長說，特別是台灣，食道癌患者中高達95%的病例屬於鱗狀上皮細胞癌，這與喝酒、抽菸及嚼食檳榔等生活習慣有密切關聯。另，偏愛發酵、醃製或過熱食物的飲食習慣也是導致食道癌的一大因素。

徐副院長強調，檳榔的危害性在口腔癌和食道癌的高發病率上尤為明顯。這兩種癌症在十大癌症死因中分別排名第六和第九，男性更是居第四和第五，發生率是女性的10.8倍和14.8倍。這顯示嚼食檳榔直接威脅口腔和食道健康，戒酒、戒菸和戒檳榔有助於預防這兩大癌症。

▲圖為55歲男性食道癌患者，放化療前上內視鏡檢查消化道，發現食道中下段存在腫瘤。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

放化療後，上消化道以鋇劑X光攝影，已無黏膜皺襞破壞、管壁僵硬，管腔狹窄，鋇劑通過受阻等症狀。

食道癌、口腔癌是難兄、難弟，常常會發生在同一病人身上。建議治療口腔癌的醫師，可進一步安排消化系統檢查，有可能就會發現早期食道癌；治療食道癌病人時，也應請口腔外科或耳鼻喉科醫師檢查口腔及上咽部，根據經驗有二成患者會先後得到這兩種不同部位的癌症。

在食道癌的診斷和治療，先進的技術使得早期食道癌的發現變得更加容易。徐中平副院長指出，對於局限在黏膜層的腫瘤，內視鏡黏膜切除術是一種有效的治療選擇。

▲圖為55歲男性食道癌患者，放化療前上內視鏡檢查消化道，發現食道中下段存在腫瘤。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院副院長徐中平（右）建議，防範食道癌，除年過四十的民眾定期健檢之外，一旦有吞嚥卡卡等症狀時，宜就醫檢查。

若需切除含腫瘤的食道，可以用胃或大腸重建取代食道。徐中平副院長指出，他習慣採用「倒序式食道癌微創手術」作食道腫瘤的切除與重建，在身體側邊開2-4個各1公分的小傷口的內視鏡手術、或採單孔手術方式，先重建食道後再切除腫瘤部位，手術時間可省1至2小時，同時降低手術的難度。這種術式對於食道癌大多發生在中段或上段的亞洲人來說，尤其適合。

即使是第四期食道癌患者，也不是完全沒有希望。徐中平副院長指出，經過適當的治療，有些患者的病情依然可以獲顯著的改善，甚至可以達到手術治療的條件；曾有左主支氣管受腫瘤侵犯的55歲男性，經放射及化學治療後，病理報告顯示病灶顯著縮小，且無淋巴轉移。他除了建議年過四十的民眾定期健檢之外，一旦有吞嚥卡卡感覺等症狀時，務必就醫檢查，早期診斷、治療，對病人幫助最多，且大大提高成功治療的機率。

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