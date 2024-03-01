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大陸 大陸焦點 特派現場

赴陸旅行團1日開放　李嘉斌：盼陸方開放陸客赴台

▲▼北京,北京首都機場,北京機場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲1日晚間的北京首都機場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對赴陸旅行團1日正式限期開放，台旅會北京辦事處主任李嘉斌表示，現階段台灣旅客不管自由行或是團隊都可以到赴陸旅遊，希望陸方也能盡速開放陸客赴台旅遊。

李嘉斌指出，從疫情發生、解封到現在，已超過四年時間兩岸的團隊旅遊是中斷的，很高興在3月1日又踏出一步，台灣開放團隊赴大陸旅遊。

李嘉斌接著稱，現階段台灣旅客不管自由行或是團隊都可以到赴陸旅遊，當然希望陸方可以感受到我們的誠意，也能盡速開放陸客赴台旅遊。

▲▼台旅會在大陸舉辦活動。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲各地舉行的燈會活動。（圖／主辦方提供）

另外，李嘉斌介紹道，近期辦事處在各地推廣燈會活動，也接收到很多民眾、組團社的詢問，表達想到台灣旅遊、嘗美食的強烈意願。

「旅遊一直是兩岸之間人與人最好的交流與交往的活動」，李嘉斌表示，希望兩岸旅遊能排除障礙，更有序健康的發展，台灣的旅遊業界一定會最誠摯的張開雙手歡迎大陸朋友。

據悉，自宣布開放組團赴陸之後，台灣旅行業者接獲不少民眾詢問，3月至5月出發的團體銷售至少都有9成以上。

交通部原先規劃3月1日解除赴大陸旅遊「禁團令」，不料在春節前政策急喊卡，表示因大陸至今未安排陸客旅行團來台，又片面宣布改變M503等航路運行方式，要求自6月1日起旅行社停止招攬前往大陸之旅行團，而6月1日後的旅行團併入3月1日至5月31日前往。

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