赴北京首發團降落！旅客嗨喊「好興奮」：最想去故宮

▲台灣前往北京的旅遊團。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今（1）日是赴陸旅行團開放第一天，其中目的地為北京的團客向《東森新媒體ETtoday》表示，自己是第一次到大陸，「心情很興奮！」，接下來最期待去故宮參觀。北京地接社導遊透露，今日共接待19名團客，「我很喜歡接待台灣客人。」

今日搭乘長榮航空赴北京的台灣旅行團，表定於晚間19時35分降落，負責地接工作的金門旅行社李姓導遊，站在接機出口處，等待即將迎面走來的台灣客人們，她介紹道，此次北京團共有19人，接下來此次5天4夜的行程，會前往故宮、萬里長城、頤和園、天壇等。

從業已經超過20年的李導遊表示，近幾年明顯感受到，台灣民眾受《甄嬛傳》等古裝劇熱播影響，對參觀紫禁城愈發感興趣，「我很喜歡接待台灣客人，大家都很和氣。」

▲董姓男遊客（右）（圖／記者蔡儀潔攝）

一名董姓男遊客受訪表示，自己看過關於雍正皇帝等古裝劇，最期待去紫禁城，此次也是自己第一次到大陸，「心情很興奮」，希望接下來能感受北京的風土民情、嘗試當地小吃，接下來還計劃去張家界、九寨溝等。

對於參加「首發團」的心情，28歲的劉姓女遊客直呼「幸運」，接下來計劃去上海遊玩，也希望未來大陸民眾也能到台灣走走，促進觀光往來。

▲負責接待台灣旅行團的北京地接導遊。（圖／記者蔡儀潔攝）

赴陸旅遊政策急轉彎，交通部農曆年前宣布，要求停止招攬前往大陸旅行團；針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團，但即日起不可再販售。6月1日之後的團體則不能出團，請業者跟消費者合議取消出團。

對此，李導遊表示遺憾，疫情前旅行社6、7成業務都是接待台灣遊客，如今「禁團令」才解除數月又重啟，6月以後只好再接其他地方遊客，希望未來兩岸能恢復旅遊往來。

據旅遊業者統計，今日至少有50團前往大陸旅遊，人數破千，熱門地點包含九寨溝、重慶及張家界等。

東南旅遊指出，3-5月陸團銷量幾乎是滿團狀況，有望後續能解除禁令，6/1後有新的政策能恢復銷售；目前6月以後出發的客人，有部分願意等待，另外也將以自由行方式線上銷售，例如北京、江南、成都等，一些國人目前喜愛的熱門地區，也會再行考量客製迷你團做預購。