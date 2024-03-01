　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羽田塔台人員嚴重不足　做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了

羽田機場塔台人員嚴重不足，做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了。（翻自羽田機場臉書）

▲羽田機場塔台人員嚴重不足，做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了。（翻自羽田機場臉書）

圖文／鏡週刊

日本東京羽田機場在1月一開春，就發生海上保安機與日本航空客機相撞的事故，事後原因調查，初步認定是海保機長聽錯塔台指示，而塔台人員也未即時通知修正，導致事故發生，最後造成海保機上5名人員死亡。據悉當時值勤的塔台人員，也受到相當大的衝擊，一度崩潰痛哭，但這也凸顯出，羽田機場的塔台人員人數嚴重不足，內部有不少人員在抱怨，已經做到崩潰，快到臨界點，再這樣下去，恐怕又會造成另一起災禍。

日本《FRIDAY》週刊就訪問羽田機場內部塔台人員，塔台人員表示，現在飛機數量不斷在增加，但是塔台人員的配置卻沒有增加，而且已經持續好幾年了。塔台人員指出，按照規定，一個時段的塔台控管必須要有15人，但現在一個隊伍都只有12-13人，明顯人數不足。為了解決這個問題，只好採取「支援調班」的方式，但這也等於增加每位塔台人員的負擔。

塔台人員也說，由於飛機班次相當密集，他們必須「一打多」處理許多班機，因此有時班機發生失誤狀況，他們根本沒有時間注意到。塔台人員抱怨，通常他們對A機發完指令，就要直接處理B機以及以後的班機，根本沒有時間回頭處理失誤問題，真的是完全忙不過來，「我們每天都非常緊張，連休息放鬆的時間都沒有」。

另外一名塔台人員也說，自從今年初發生相撞事件後，現在當局要求在誤入跑道的雷達器，還需要有人員控管，進行經常性的監視。但現在塔台人員人數已經不足了，這樣做只是增加大家的業務量，負擔變得更重。該名塔台人員也說，為了防止致命失誤再發生，現在當局也要求除了一般「塔台人員席」，還要設置「監視席」，但如果塔台人員不增加，這樣的計畫只能實現一部份。他更指出，現在不只羽田機場有這樣的危機，關西機場也將面臨同樣問題，因為再來2025年「大阪關西博覽會」即將到來，屆時班機數量會再增加30%，如果塔台人員持續沒有補充，只是累死人員並讓失誤狀況變得更多。

更多鏡週刊報導
【羽田機場大火】認知不同出大錯？塔台稱只准保安機「停在跑道前」　保安機長：獲飛行許可
【慎入】張家界成死亡斷崖！又有人縱身一跳　目擊民眾全嚇壞尖叫
新娘嫁豪門　被夫家控「死要錢」！婚禮上慘被婆婆潑漆、破壞蜜月

ET快訊
黃仁勳欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列
汪小菲直播帶貨被「砸場」！兒子喊：有屎味
快訊／入夜雨勢升級！18縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝光
台南女私處除毛「下體被PO在IG」！怒告美容師結果出爐
黃仁勳臉上一道疤　自曝：在夜市被刀劃傷
西門唐吉訶德又出包！老鼠藏貨架「偷看客人」還眨眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

宋芸樺將赴美進修「男友隨行當書僮」　不怕忘繳管理費：我都手機轉帳！

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

美日球探觀戰很習慣　徐若熙領味全止敗：贏球治百病

1公分之差驚險守住金牌！林昱堂提看法盼國邀賽更好

藍白擬提「補助老人健保」　吳欣岱轟民眾黨：背叛青壯年世代

華南盃少棒台北市奪冠　U12中華隊培訓名單出爐

黃仁勳虛擬AI：輝達模型可以幫台灣預測颱風

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

泰國免簽衝了！普吉島必玩　搭長尾船登007島、躺獨木舟看割喉島

快訊／入夜雨勢升級！18縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝光

「台灣最速男」大雨中摘銅　楊俊瀚：近期表現最完整一戰

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓昨晚再空飄「穢物氣球」　南韓收到600顆

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

2000隻蛾飛入飯店房間　爬滿蚊帳畫面曝光

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

更多熱門

相關新聞

摸女職員胸部！日本74歲町長爆性騷辭職

摸女職員胸部！日本74歲町長爆性騷辭職

日本岐阜縣岐南町74歲町長小島英雄面臨99起性騷擾指控，包括觸摸女員工胸部與臀部等，2月28日公開宣布請辭，29日遞交辭呈，將於3月5日正式辭職。

華視主播莊雨潔「坐月子8天就回家」　患輕度產後憂鬱

華視主播莊雨潔「坐月子8天就回家」　患輕度產後憂鬱

逼醫師復工！南韓政府派警搜查醫協高層

逼醫師復工！南韓政府派警搜查醫協高層

IAEA：日本第4次排海核處理水氚濃度未超標

IAEA：日本第4次排海核處理水氚濃度未超標

張書偉、謝京穎婚禮時間點曝光！　揭婆媳春節互動

張書偉、謝京穎婚禮時間點曝光！　揭婆媳春節互動

關鍵字：

塔台羽田機場關西機場日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面