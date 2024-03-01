自小客側翻卡樹林「車裡沒人」　男400米外被發現...他：還有1人　

▲白色轎車側翻於路旁樹林，車內卻沒人。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投竹山台3線集山路二段今（1）日凌晨發生一起離奇車禍，轄區南投縣消防第三大隊竹山分隊獲報前往處理車禍，到場發現1輛白色轎車側翻於路邊雜木林，但車內無人，擴大搜尋後在附近發現1名全身擦挫傷的21歲男子，男子稱車內還有1人，但警消搜尋無果，另1人目前仍不知去向，詳細案發原因及經過，警方正在釐清調查。

南投縣消防局指出，第三大隊竹山分隊於今日凌晨接獲指揮中心派遣，稱集山路二段發生車禍，車上恐有人受困，立即派員前往搶救。

消防人員抵達現場時，發現一輛白色轎車側翻於路旁雜木林內，經查看已無人在車內，警消在附近聯合搜索均無所獲，後擴大範圍搜尋，於離案發地約400公尺的延平橋，尋獲1名21歲男子，男子頭胸及肢體均有受傷，因高速衝擊恐造成頸椎受傷，救護人員給予頸圈保護，再將他送往秀傳醫院就醫。

男子向警消表示，車內應有另1人，但警消後來並未尋獲，至於詳細案發原因，以及車禍的2人為何不在現場待援、卻要逃離現場，都有待警方進一步調查。

▲警消於離案發現場約400公尺遠的地方，才終於尋獲1名受傷男子。（圖／民眾提供）