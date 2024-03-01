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感恩饋鄉里護眾生　翰林出版公益捐贈成大醫院接駁巴士

▲翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓民眾就醫過程更便利，翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長，從翰林出版公司董事長陳彥良手中接下代表巴士的看板，也接下溫暖善意，這份溫情禮物將為民眾帶來更多舒適和安全。

▲翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳彥良董事長表示，成大醫院一直是整個嘉南平原地區居民在醫療重症上仰賴的醫學中心，深獲在地民眾信賴，然而嘉南地區幅遠廣闊，交通往來不若都會區便利，翰林出版秉持珍愛台灣，回饋鄉里的感恩之心，捐贈成大醫院接駁巴士，希望可以幫助成大醫院的醫護人員，照顧到更多嘉南地區在地鄉親，對嘉南地區的偏遠民眾重症就醫做出積極貢獻！

▲翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

翰林出版是台灣最大的教育出版公司，自1959年從台南成立以來，60多年來一路成長茁壯，已歷經三代傳承，從現任陳彥良董事長的爺爺，翰林出版創辦人陳天賜先生，到翰林的上千名員工以及員工家屬，都接受過成大醫院醫師、護士、與志工團隊的專業幫助與醫病關懷。翰林出版秉持「受人點滴，當湧泉以報」的感念之心，以及當有能力、有機會回饋社會，必頃力為之的信念，積極爭取成為此次的捐贈單位。

李經維院長表示，成大醫院每日門診服務量約6400人次，有一部分民眾甚至需要從外縣市搭乘火車前來就醫，這輛接駁車將成為成大醫院的新生力軍，不僅能提升民眾來醫院的交通便利性，也能使民眾感受到更舒適的貼心服務，讓就醫過程變得更加安全順暢。感謝翰林出版事業股份有限公司秉持回饋社會的善念，攜手成大醫院共同營造舒適、安全、便利的就醫環境。

▲翰林出版事業股份有限公司捐贈一輛中型巴士給成大醫院，捐贈儀式於2月29日舉行，成大醫院李經維院長代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嶄新車輛將於3月1日啟用，加入成大醫院接駁服務班次，服務時間為週一到週五(國定例假日停駛)，早上7：30後火車站發車；7：40到傍晚5：40，每20分鐘一班，往返於成大醫院及火車站後站接駁民眾。

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