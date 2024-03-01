接受印度媒體專訪　吳釗燮：盼與印度簽署自由貿易協定

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）



記者詹宜庭／台北報導

台灣與印度簽署移工合作備忘錄（MOU），外交部長吳釗燮於2月29日接受印度電視新聞頻道「News X」專訪時指出，目前約有2700名印度高科技人才在台工作，500名學人在台從事博士後研究，未來都可望在印度發展半導體產業上扮演要角。台灣政府積極提供有意前往印度發展的台灣企業相關協助，期盼台灣與印度能夠簽署自由貿易協定，以利進一步深化雙邊經貿關係。

針對台印日前簽署移工合作備忘錄一事，吳釗燮接受印度電視新聞頻道「News X」首席主播Rishabh Gulati專訪時表示，印度是世界最大民主國家，人民勤奮，勞動力質量水準均高，而同為民主國家的台灣，經濟蓬勃發展，但面臨勞動力短缺的挑戰，因此台印簽署移工合作備忘錄，將提供雙方更多勞務合作機會，致力推動雙方各層面關係的發展。

另對俄烏戰爭及以巴衝突對台海及印太和平穩定的影響，吳釗燮指出，當前全球局勢凸顯民主與威權體制間的對立，中國大陸不斷透過軍事壓力、經濟脅迫、混合戰及灰色地帶戰略威脅台灣，也在東海、南海威脅日本及菲律賓，並企圖突破第一島鏈，向太平洋地區擴張勢力，與索羅門群島簽署安全協議即是顯例。另也在印度洋沿岸以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力，獨裁國家有彼此靠攏合流的趨勢，因此民主國家沒有退路，唯有持續加強合作，共同遏止威權國家聯手擴張。

吳釗燮說明，國際社會比以往更加意識到台海衝突將對世界產生的重大影響，尤其是經濟衝擊，因此各國藉「七大工業國集團」（G7）峰會、美日韓及歐盟等國際重要峰會，一再重申對維持台海現狀的支持，並強調台海和平穩定對全球安全及繁榮不可或缺。吳釗燮感謝國際社會持續關注台海情勢，也感謝印度政府多次表達對台海和平穩定的重視，印度是「四方安全對話」（GUAD）重要成員，也與美、日加強合作，相信印度可發揮對抗威權擴張的重要角色。

吳釗燮強調，台灣期待與印度加強經濟、文化、教育及農業等面向的合作與交流。印度有廣大的市場、強勁的經濟潛能，在中國市場持續低迷之際，已有許多台灣企業計劃從中國出走移往其他國家。印度是台灣企業極佳的市場，加上印度正積極發展半導體產業，而台灣擁有全球半導體產業的最大動能，深信雙方有極大的合作空間。

吳釗燮透露，目前約有2700名印度高科技人才在台工作，500名學人在台從事博士後研究，未來都可望在印度發展半導體產業上扮演要角。台灣政府積極提供有意前往印度發展的台灣企業相關協助，期盼台灣與印度能夠簽署自由貿易協定，以利進一步深化雙邊經貿關係。

「News X」為2022年印度年度最佳英語新聞頻道，隸屬印度ITV媒體集團，ITV旗下共有9大新聞頻道及5家報社，每月平均閱覽率達2.4億人，News X新聞網站每月點擊率即達4千萬人次，甚具輿論影響力。