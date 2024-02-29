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社會 社會焦點 保障人權

台中消防甄選20名外勤小隊長　設13道關卡「99人報名挑戰」

▲▼台中消防局今天起辦理小隊長甄選作業，99人搶20個名額。（圖／台中消防提供，下同）

▲▼台中消防局今天起辦理2天的小隊長甄選作業，99人搶20個名額。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局今年出缺20名外勤小隊長名額，吸引99名隊員報名，今（29）日和3月1日進行甄選作業，測驗項目包括硬舉、1500公尺跑步、橫渡架設和抛繩槍操作等多達13項，對體耐力、肌力及技能是一大考驗，消防局表示， 小隊長在防災救災、緊急救護方面無不帶頭往前衝，本職學能非常重要，不但是自我挑戰，也能為社會貢獻更多。

▲▼台中消防局今天起辦理小隊長甄選作業，99人搶20個名額。（圖／台中消防提供，下同）

台中市消防局今年首度辦理小隊長陞遷甄審作業，今天和明天在豐原體育場及豐原分隊辦理體技能測驗，測驗項目包括立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步、消防衣帽鞋及空氣呼吸器著裝暨救人、基本繩結、橫渡架設、捲揚器低所救出應用繩結架設、抛繩槍操作及雙節梯加掛梯操作等。

消防局長孫福佑表示，小隊長職務為消防基層幹部，不論是災害現場或是平時領導統御，皆需以身作則、積極任事，更應提升自身消防體技能，以作為同仁表率。

▲▼台中消防局今天起辦理小隊長甄選作業，99人搶20個名額。（圖／台中消防提供，下同）

另台中市消防人力在市長盧秀燕的重視與支持下，已擴增消防局的編制員額數，自1811人擴編至1991人，期能降低消防人員的工作負荷量，使勤休制度更具彈性，也能提升整體救災、救護能量，藉由這次基層幹部增添新血，將讓台中市成為更宜居的幸福城市。

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