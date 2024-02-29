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原子少年「小孩」酒後伸狼爪　亂摸未成年網美...猥褻判6月

▲▼原子少年小孩表示，「一切交由律師處理。」即搖頭離去（圖／記者陳雕文攝）

▲原子少年「小孩」前往分局製做筆錄（圖／資料畫面）

記者陳以昇／新北報導

偶像團體原子少年前成員「小孩」何世華，2022年9月間，被一名未成年網美指控酒後對她伸狼爪，他到案後否認犯行；新北地檢署2023年依成年人故意對少年強制性交罪嫌將何世華起訴；新北地院審理判定何世華當時確實有親吻、擁抱行為，不知被害人未成年，強制性交部分證據不足，最後依強制猥褻罪判他6個月有期徒刑，得易科罰金，全案還可上訴。

擁有10多萬粉絲的女網美在IG貼文，指控偶像團體原子少年成員「小孩」何世華對她酒後亂性，還公開2人對話紀錄及音檔；女網美的媽媽也發聲明提告「男方在她不願意的情況下，使用暴力企圖強行進行性侵」，「小孩」自稱與女網美交往中，屬於合意親密關係。

新北地檢署調查，2022年9月3日何世華與朋友及被害女網美在台北市中華錢櫃歡唱飲酒，凌晨5時許，何男喝醉由女網美陪同攙扶，返回中和區住家的房間，何男趁著酒意，不顧女網美是否願意，強行對她親吻、擁抱並伸手撫摸胸部及下體，再指侵得逞。

▼原子少年小孩被爆酒後亂性。（圖／翻攝自受害網美IG）

▲原子少年小孩被爆酒後亂性。（圖／翻攝自受害網美IG）

女網美事後打給KTV同包廂友人，傾訴何男對她「做了男生都會做的事」，朋友還安慰她「妳不要哭」，並要她趕緊搭計程車離開何男住家。事發後，女網美的媽媽發聲明，指「何世華使用暴力企圖強行性侵，並假借交往名義，明知當事人未成年還誘拐發生性行為」並到中和分局提告。新北地檢署2023年綜合相關事證，將何世華依成年人故意對少年強制性交罪嫌起訴。

新北地院合議庭審理後，判定何世華涉犯強制猥褻罪，不顧被害人抗拒，先後親吻、擁抱被害人，審酌何世華為公眾人物，卻為圖一己性慾滿足，不顧被害人意願及感受，侵害性自主決定權，對她身心造成負面影響，亦破壞對他人信任關係，念及他無前科素行，案發時年紀尚輕，思慮未周，一時衝動而犯案，坦認客觀犯罪事實，考考量何與告訴人達成和解並獲得原諒，判刑6個月。

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