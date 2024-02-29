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社會 社會焦點 保障人權

全台首例！男高山症受困「醫師線上指導」119直接給藥

▲▼高山症給藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲杉林分隊救護員創下全台首例，給予高山症患者相關藥物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市消防局昨(28日)接獲楊姓山友求救，表示攀登石山發生高山症受困營區，救護人員上山救援，經醫師線上醫療指導，獲醫師授權給予藥物，替山友注射緩解嘔吐藥劑，創下全台首例由消防局救護員給予高山症相關藥物的案例。

消防局昨日凌晨獲報，一名50歲楊姓山友從27日起就出現頭暈、噁心、劇烈嘔吐及胸悶，疑似高山症症狀，即使隊友協助下將高度也沒有改善。消防局申請直升機協助吊掛，同時派遣杉林分隊高級救護技術員陳茂軒及李丹鳳，攜帶高山症用藥前往接駁，經評估楊姓山友狀況後，即請求線上醫療指導，獲醫師授權，給予患者緩解噁心、嘔吐的藥物。

高雄市消防局醫療指導醫師、衛生福利部旗山醫院急診主任梁祐瑋說明，人在高山上因為氣體壓力改變，在缺氧時出現頭痛、頭暈或失眠等症狀就可稱為急性高山症；當患者發生劇烈嘔吐時，代表症狀可能持續惡化成為高山肺水腫及高山腦水腫。在治療方面，盡速下降高度就醫為最重要的處置，若患者已經無法行動，則須倚靠消防局的搜救人員盡早介入處置。

▲▼高山症給藥。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲救護員獲醫師授權，替患者注射緩解嘔吐針劑。（圖／記者許宥孺翻攝）

梁祐瑋主任進一步指出，楊姓山友雖然經由直升機載下山，但仍持續有噁心、嘔吐的情形，經出勤的高級救護技術員評估無相關用藥禁忌症，並請求線上醫療指導，同意經靜脈注射給予緩解嘔吐的藥劑Metoclopramide。

高雄市消防局緊急救護科長黃士純表示，高雄市消防局「高級救護技術員預立醫療流程」中，針對「高山症」常見的症狀或急性高山肺水腫、高山腦水腫，開放高級救護技術員評估並在醫療指導醫師線上指示授權下，可以給予5種口服、肌肉注射或靜脈注射藥物，以及時緩解患者症狀、提升救援效率。

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