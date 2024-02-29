　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒在前陣子展開了「一個人的中國行」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber鍾明軒因秉持著「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」的理念，因此他在前陣子展開了「一個人的中國行」，並發布「一個人去中國大陸」的影片。然而影片內容卻引發爭議，因此他也透過Threads表示，「我是台灣人」，但這不代表他不能愛上中國。

擁有113萬人訂閱的鍾明軒日前發布「一個人去中國大陸」、「這就是我看到的中國」的影片，他在片中提及當地的優點和缺點，「這一次中國行呢，我自己個人的心得是，我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾明軒直言，他不是對政治冷感，但當他聽到在地人說「兩岸一家親、我們都是中國人」時，因為深知自己在人家的地盤，且隻身一人，所以不會在當地特別持反對意見。他也舉例，若中國人來台旅遊也明知台灣大部分民意，結果卻要大喊「兩岸一家親」，那就是白目、沒禮貌。

鍾明軒在影片末也說，如果撇除政治，中國是漂亮的地方，若放下成見和執著，那看待彼此的方式也會不一樣，他相信只要用「心」感受，那去之前和去之後的想法一定會有所不同。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純私訊鍾明軒。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

只是影片曝光後，卻引發兩派網友戰翻，「旅遊不代表生活」、「我認為可以去中國玩，但在牽涉到政治的現況應該憑事實回答」、「短暫3天、5天的旅遊代表生活嗎」、「影片底下留言的中國人都很有禮貌，反觀我們台灣人的留言。就是去旅遊，放下所有政治立場」、「我喜歡你的公道」、「真的不敢相信，為了流量打自己的臉」。

藝人鄭家純也在臉書貼出她和鍾明軒的對話紀錄，內容提到「大家對你的不滿，並不是你喜不喜歡去中國旅遊，又或是你有沒有反駁對方，而是你在宣傳不對的資訊」，若有人因為看了影片被誤導，結果入境中國後被抓去關，「你要不要去救人？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threas／big_star_ken）

▲鍾明軒發文。（圖／翻攝自Threas／big_star_ken）

針對問題，鍾明軒雖未正面回應，不過他後來則在Threads發文，「我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人」。

由 @big_star_ken 發佈
在 Threads 查看

ET快訊
學校旁邊也沒在讓！　台中10歲女童走斑馬線被撞飛
連上5天累爆「昨天放假很有感」　網敲碗：固定放星期三
22歲妹子可樂當水喝！一張口「恐怖黑洞」　牙齒一碰全掉光
快訊／小姊妹遭撞飛第8天！　姊姊器官功能恢復近八成
獨／交往一年掰了！《戲說》女星證實分手陳子玄前夫
3月沒國定假日崩潰！　網曝：這「2個月」更慘
國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中生跳軌救人　鐵道學會點名「台鐵應檢討」：第一時間竟狀況外

連上5天累爆「昨放假很有感」　網敲碗固定放星期三：比連假好太多

日本路上1設施「多到數不清」！PTT懂了：難怪都沒違停

大學念獸醫以為很賺卻哭慘！內行搖頭曝「每月爽賺20萬」真相

買冰箱怎挑大小？台電曝4秘訣　看懂「1數值」越高越省電

年代旅遊林大鈞喊沒神隱！品保痛批「演很大」戳穿他2意圖

春節大吃大喝肩頸超硬！恐血管阻塞　中醫提醒留意高血脂

嘉義宮廟欲轉售1.8億　民俗專家提醒：處理不當恐禍延三代

台中男一天牛飲12罐啤酒！胰臟發炎狂腹瀉　醫搖頭：遲早肝硬化

「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

高中生跳軌救人　鐵道學會點名「台鐵應檢討」：第一時間竟狀況外

連上5天累爆「昨放假很有感」　網敲碗固定放星期三：比連假好太多

日本路上1設施「多到數不清」！PTT懂了：難怪都沒違停

大學念獸醫以為很賺卻哭慘！內行搖頭曝「每月爽賺20萬」真相

買冰箱怎挑大小？台電曝4秘訣　看懂「1數值」越高越省電

年代旅遊林大鈞喊沒神隱！品保痛批「演很大」戳穿他2意圖

春節大吃大喝肩頸超硬！恐血管阻塞　中醫提醒留意高血脂

嘉義宮廟欲轉售1.8億　民俗專家提醒：處理不當恐禍延三代

台中男一天牛飲12罐啤酒！胰臟發炎狂腹瀉　醫搖頭：遲早肝硬化

「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

茂迪參展日本能源周　總座：客戶想「去中」、日營收貢獻有望達5成

陸半導體股集體大漲　中芯國際一度漲逾8%

傳華裔病毒專家對中國洩密　遭加拿大實驗室解雇

幼年紅斑性狼瘡治療新發現！台大研究「用藥時間點提前」降死亡風險

醫院前車禍！轎車左轉與機車相撞　19歲女騎士重摔左腳骨折

學校旁邊也沒在讓！10歲女童上學走斑馬線　慘遭撞飛畫面曝

許光漢拍攝現場化身導遊！清原果耶逛台南全美戲院

豪門太不好當！邵雨薇一秒變芭比　嗆尪：我就是我請記得

酒駕載3子女自摔害兒亡！醉父遭起訴　檢建議上調刑期

國泰貨運站致力可持續發展　率先採用50%循環再用塑料包裝

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

男友愛撫到一半…睡著了！妹子傻眼　一票爆共鳴

3月沒國定假日崩潰！網曝：7、8月更慘

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

更多熱門

相關新聞

鍾明軒瞞經紀人「一個人去大陸」

鍾明軒瞞經紀人「一個人去大陸」

YouTuber鍾明軒近期遊歷世界各地，但自從獨旅柬埔寨、印度後，他學會「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」的道理。因此，他日前決定親自飛一趟大陸，而旅程過後，他坦言「確實改變了我心中對於中國的定義」。

北京足協也跟進封殺！　梅西中國兩場友誼賽都取消

北京足協也跟進封殺！　梅西中國兩場友誼賽都取消

鍾明軒「只回外婆家過年」

鍾明軒「只回外婆家過年」

12生肖龍年運勢一次看！

12生肖龍年運勢一次看！

陳沂本想出國避難被打至今未闔眼

陳沂本想出國避難被打至今未闔眼

關鍵字：

鍾明軒中國行鄭家純

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面