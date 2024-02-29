「中國行」影片挨批！鍾明軒：我是台灣人，不代表不能愛上中國

▲鍾明軒在前陣子展開了「一個人的中國行」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber鍾明軒因秉持著「永遠只相信自己眼睛所看見的，說也是」的理念，因此他在前陣子展開了「一個人的中國行」，並發布「一個人去中國大陸」的影片。然而影片內容卻引發爭議，因此他也透過Threads表示，「我是台灣人」，但這不代表他不能愛上中國。

擁有113萬人訂閱的鍾明軒日前發布「一個人去中國大陸」、「這就是我看到的中國」的影片，他在片中提及當地的優點和缺點，「這一次中國行呢，我自己個人的心得是，我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。

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鍾明軒直言，他不是對政治冷感，但當他聽到在地人說「兩岸一家親、我們都是中國人」時，因為深知自己在人家的地盤，且隻身一人，所以不會在當地特別持反對意見。他也舉例，若中國人來台旅遊也明知台灣大部分民意，結果卻要大喊「兩岸一家親」，那就是白目、沒禮貌。

鍾明軒在影片末也說，如果撇除政治，中國是漂亮的地方，若放下成見和執著，那看待彼此的方式也會不一樣，他相信只要用「心」感受，那去之前和去之後的想法一定會有所不同。

▲鄭家純私訊鍾明軒。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

只是影片曝光後，卻引發兩派網友戰翻，「旅遊不代表生活」、「我認為可以去中國玩，但在牽涉到政治的現況應該憑事實回答」、「短暫3天、5天的旅遊代表生活嗎」、「影片底下留言的中國人都很有禮貌，反觀我們台灣人的留言。就是去旅遊，放下所有政治立場」、「我喜歡你的公道」、「真的不敢相信，為了流量打自己的臉」。

藝人鄭家純也在臉書貼出她和鍾明軒的對話紀錄，內容提到「大家對你的不滿，並不是你喜不喜歡去中國旅遊，又或是你有沒有反駁對方，而是你在宣傳不對的資訊」，若有人因為看了影片被誤導，結果入境中國後被抓去關，「你要不要去救人？」

▲鍾明軒發文。（圖／翻攝自Threas／big_star_ken）

針對問題，鍾明軒雖未正面回應，不過他後來則在Threads發文，「我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人」。