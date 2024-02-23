　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

董娘欠稅千萬躲10年！買7名錶還裝窮　執行署拿她保險抵3百萬

▲▼ 碾米廠董娘欠稅罰鍰潛逃出境10年詐欺罪判刑入獄，嘉義分署命令終止保險契約追繳382餘萬元 。（圖／執行署嘉義分署提供）

▲▼ 碾米廠董娘欠稅罰鍰潛逃出境10年詐欺罪判刑入獄，嘉義分署命令終止保險契約追繳382餘萬元 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮知名的林姓碾米廠董娘，因帳戶有數千萬元資金進出，101年度被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，卻欠稅不繳。102年間，林女至高雄市某鐘錶公司刷卡購買了包括蕭邦、百達翡麗及勞力士等共7支名錶，刷卡金額達1,069萬元，但其卻在兩天後迅速出境，卡債也全未清償。檢察官以詐欺罪起訴後，經臺灣嘉義地方法院發布通緝。

林女在外國滯留近十年後於112年3月間回國，立即被緝獲歸案，並經臺灣高等法院臺南分院判處有期徒刑1年6月定讞。財政部南區國稅局在112年4月下旬，就她滯納綜合所得稅罰鍰948餘萬元，移送行政執行署嘉義分署執行。

行政執行署嘉義分署收案後，執行人員立即調查林女財產明細，並通知前來分署說明資金流向，林女聲稱，銀行帳戶於101至102年間之數千萬資金進出，是為了金援自家開設之公司，但卻無法提出公司帳冊證明，而自己買下7支名錶刷完信用卡後，當場就把名錶交給在旁邊的債權人抵債，從未真正取得手錶。

由於林女未對滯欠鉅額稅款原因及其財產去向提出具體說明，負責追償她欠繳稅款及罰金的嘉義分署，立即扣押其於2家保險公司投保之保單價值準備金，命令終止林女保險契約，並取得382餘萬元抵繳她欠稅款項。

ET快訊
快訊／警專正妹辯「只是鹽巴」　男友打臉認吸毒
快訊／IG網美北車自導自演「有人打手槍」　3人將到案
「好市多打工6萬」爽請假　他想當警察！全場吵翻：會後悔
撞飛3姊弟！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及
國中女闖紅燈衝斑馬線！3機車驚險閃過　第4輛騎士慘被擊落
3姊弟遭撞現場　空拍照曝「行穿線斜的」
亂停車不留電話　遭「受天宮結界」包圍
成人限定！唐吉訶德「史上最強小廢物」網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／飯店開毒趴辯「只是鹽巴」！警專女學生男友打臉認吸毒

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

瓦斯桶沒裝好！高雄知名土魠魚羹店氣爆　在地人讚「CP值高」

快訊／高雄男「詭異」墜樓！遮雨棚救命僅輕傷　竟是曬棉被摔下來

撞飛3姊弟釀2命危！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及

董娘欠稅千萬躲10年！買7名錶還裝窮　執行署拿她保險抵3百萬

外送員違規被攔！嗆警「我年底選里長以後當總統」　瞎扯畫面曝光

「受天宮結界」亂停車妨礙施工...慘被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

快訊／飯店開毒趴辯「只是鹽巴」！警專女學生男友打臉認吸毒

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

瓦斯桶沒裝好！高雄知名土魠魚羹店氣爆　在地人讚「CP值高」

快訊／高雄男「詭異」墜樓！遮雨棚救命僅輕傷　竟是曬棉被摔下來

撞飛3姊弟釀2命危！肇事74歲男「綠燈直行」：看到人已來不及

董娘欠稅千萬躲10年！買7名錶還裝窮　執行署拿她保險抵3百萬

外送員違規被攔！嗆警「我年底選里長以後當總統」　瞎扯畫面曝光

「受天宮結界」亂停車妨礙施工...慘被鷹架包圍　民眾拍照朝聖

快訊／飯店開毒趴辯「只是鹽巴」！警專女學生男友打臉認吸毒

樂天雙洋投對付歐力士　交流賽不設定用球數

近9千住院醫師辭職！南韓首次「嚴重醫療警報」　全面開放遠端看診

快訊／高雄太熱？風扇鬧罷工「自燃」　屋主趕回掏手機拍下這一刻

政院8年食安報告僅9頁！　葉元之轟：一半以上在罵馬英九　

外帶大披薩188元！達美樂超狂下殺29折　6口味期間限定優惠

快訊／JKF女郎玲奈北車直播！自導自演噁男打手槍　3人將到案

自小客停路邊「車窗擋風玻璃全碎」　整條路僅1車被砸...警緝兇中

批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

台積電漲5元收697　台股小漲36點萬九沒站穩

社會熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

遠遠看到燈！姊拉著2弟妹跑仍遭撞噴　弟驚恐還原經過

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

22歲女學生食物中毒成身障者　便當店女老闆下場曝

更多熱門

相關新聞

拍到水鹿滾泥巴浴、小熊逛街超萌

拍到水鹿滾泥巴浴、小熊逛街超萌

嘉南地區自動相機監測野生動物成果豐碩，林業及自然保育署嘉義分署在嘉義和臺南山區設立的自動相機，成功監測並蒐集大量野生動物相片。這些相片不僅有助於評估動物群體的趨勢，制定保育策略，也可作為推廣野生動物保育的素材，讓公眾更多地了解山林中的野生動物，並關注其保育狀況。

男沒錢繳罰款　執行署先助就業還讓他分期

男沒錢繳罰款　執行署先助就業還讓他分期

執行署罕見查封原鄉石板屋　一關鍵急喊卡

執行署罕見查封原鄉石板屋　一關鍵急喊卡

酒駕男保險及土地遭扣押　兩原因暫緩強制執行

酒駕男保險及土地遭扣押　兩原因暫緩強制執行

擁1.6億卻欠稅1.1億擺爛　KTV女董座遭管收

擁1.6億卻欠稅1.1億擺爛　KTV女董座遭管收

關鍵字：

執行署嘉義分署欠稅

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專女學生被強制驗尿　5星飯店貼毒趴照辯：是鹽巴

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

唐吉訶德驚見「史上最強小廢物」　網笑：無人可超越

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

關韶文離開台灣！

女中士約砲人夫排長　逢甲門口下跪洗門風

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面