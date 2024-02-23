董娘欠稅千萬躲10年！買7名錶還裝窮　執行署拿她保險抵3百萬

▲▼ 碾米廠董娘欠稅罰鍰潛逃出境10年詐欺罪判刑入獄，嘉義分署命令終止保險契約追繳382餘萬元 。（圖／執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮知名的林姓碾米廠董娘，因帳戶有數千萬元資金進出，101年度被核課綜合所得稅及罰鍰948餘萬元，卻欠稅不繳。102年間，林女至高雄市某鐘錶公司刷卡購買了包括蕭邦、百達翡麗及勞力士等共7支名錶，刷卡金額達1,069萬元，但其卻在兩天後迅速出境，卡債也全未清償。檢察官以詐欺罪起訴後，經臺灣嘉義地方法院發布通緝。

林女在外國滯留近十年後於112年3月間回國，立即被緝獲歸案，並經臺灣高等法院臺南分院判處有期徒刑1年6月定讞。財政部南區國稅局在112年4月下旬，就她滯納綜合所得稅罰鍰948餘萬元，移送行政執行署嘉義分署執行。

行政執行署嘉義分署收案後，執行人員立即調查林女財產明細，並通知前來分署說明資金流向，林女聲稱，銀行帳戶於101至102年間之數千萬資金進出，是為了金援自家開設之公司，但卻無法提出公司帳冊證明，而自己買下7支名錶刷完信用卡後，當場就把名錶交給在旁邊的債權人抵債，從未真正取得手錶。

由於林女未對滯欠鉅額稅款原因及其財產去向提出具體說明，負責追償她欠繳稅款及罰金的嘉義分署，立即扣押其於2家保險公司投保之保單價值準備金，命令終止林女保險契約，並取得382餘萬元抵繳她欠稅款項。