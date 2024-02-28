　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網控築間店長挑釁刁難「還被列黑名單」　築間致歉：單店管理疏失

▲築間幸福鍋物。（圖／記者陳俐穎攝）

▲築間幸福鍋物某分店店長以挑釁刁難客人，總公司致歉，實屬於單店管理的疏失。（圖／記者陳俐穎攝）

記者黃士原／台北報導

網友指控築間幸福鍋物註記他吃「霸王餐」，把他列入黑名單，而且店長還以輕蔑、挑釁的態度刁難，此事在網上引發討論。針對店長情緒化應對，築間總公司致歉並表示，實屬於單店管理的疏失，後續將加強教育訓練。

網友在爆料公社發文指出，日前預約台中築間幸福鍋物某分店2月24日的位置，想為家人慶生，本來已經訂好位了，結果當天被一位自稱該店店長的男子來電，表示預約座位沒辦法如網友所願，還不斷強調「就看你們囉！看你們囉！看你們囉！」透露不想接待的意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來網友再撥電話想問為何遭此對待，該店店長態度更加不屑，冷笑、嗤之以鼻的跟他說「講白一點，會員資料顯示曾吃過『霸王餐』，會員資料全省連線」，他是全省連鎖店的拒絕往來戶。後來網友致電到半年前用餐的分店，「店長和副店長表示很驚訝，認為當時已經處理好了，更沒有全省拒接的說法，至於會員資料是一位有問題的員工註記的，現在已經離職」。

針對此事件，築間總公司表示，經過調查及了解後，實屬於單店管理的疏失。在該店同仁的應對中，有些情緒化的字眼讓顧客感受不佳，後續將加強教育訓練，以提升同仁的專業素養和應對能力，避免類似事件再次發生。

另外，有關訂位系統備註，築間表示，第一時間接收顧客反映後，立即前往系統後台查詢但未有任何備註，目前也請系統商調查了解。

ET快訊
幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法
金城武被爆214情人節結婚！對象是日美女主播　經紀公司回應
張育成曬一家4口照！　老婆火辣曲線全都露
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！　薯餅、冰炫風「買1送1」
康祺猝逝！心跳突停6分鐘送醫　插管虛弱照曝光
結婚13天老公突暴斃！幫夫閉眼「繼承7億財產」　伍詠薇現況曝
醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下
9度協商破局！　國台辦：認「九二共識」就可談判

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

明晚變天！降雨4變化　強烈冷氣團超濕冷「體感溫度探6度」

網控築間店長挑釁刁難「還被列黑名單」　築間致歉：單店管理疏失

茂谷柑還沒吃完　農糧署教戰3步驟自製「大吉大利糖葫蘆」

華梵再推新生獎學金抵10萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

周五大變天！全台急降溫轉雨　連凍2天「低溫跌破10度」

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚：年初才收到幫助

NASA飛機又在台灣上空繞！台動員逾200人參與　48H連續空品觀測

短暫回暖36小時！高溫上看30度　明晚變天「最濕冷時刻曝」

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

明晚變天！降雨4變化　強烈冷氣團超濕冷「體感溫度探6度」

網控築間店長挑釁刁難「還被列黑名單」　築間致歉：單店管理疏失

茂谷柑還沒吃完　農糧署教戰3步驟自製「大吉大利糖葫蘆」

華梵再推新生獎學金抵10萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

周五大變天！全台急降溫轉雨　連凍2天「低溫跌破10度」

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚：年初才收到幫助

NASA飛機又在台灣上空繞！台動員逾200人參與　48H連續空品觀測

短暫回暖36小時！高溫上看30度　明晚變天「最濕冷時刻曝」

女見警拔腿跑躲亂草間全身溼　警比對身分赫見是四條通

店門口抽菸被阻　衝動哥揮西瓜刀嗆「砍死你」！下場曝光

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期　院方將研議下一步治療計畫

229優惠懶人包！美式餐廳豬肋排買一送一　壽星吃王品鍋物2.29折

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

安心亞現身夜店「想認識帥哥」上前搭話衝了！友吐實1句話…她失望收手

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

斯特魯斯秀半場三分絕殺！　騎士兩分差氣走獨行俠奪勝

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

幻術大仙被2男翻道具　草屯新世代扶輪社道歉

把握好天氣！明晚起「雨擴全台」　2波最低溫時間曝

要變天了！連2波極冷空氣「最凍剩9度」　全台甩雨時間曝

苦日子結束了！「3星座」元宵節後貴人運超旺

日本人愛吃澱粉卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

正妹「交友神器狂配對」卻脫不了單！她曝2要求：過分嗎

檢察官小學每天被打　1契機逆轉人生

他客訴反遭註記：凹免單　控遭知名連鎖火鍋全台封鎖

女友要他簽婚前協議　網見3條件狂勸

更多熱門

相關新聞

築間瞄準5000億規模獨食商機　首間韓式個人烤肉插旗基隆

築間瞄準5000億規模獨食商機　首間韓式個人烤肉插旗基隆

連鎖餐飲集團築間（7723）新品牌再加一，瞄準獨食商機，推出韓式個人烤肉品牌「朴庶韓國烤肉公社」，首店插旗基隆，將於2／3正式開幕，是築間集團的第2個韓國烤肉品牌，也是集團的第5個燒肉品牌。

餐飲集團拿下「類廢墟」激勵商圈士氣　隔壁店面近億元成交

餐飲集團拿下「類廢墟」激勵商圈士氣　隔壁店面近億元成交

築間海外首店「酸菜魚」插旗香港　Q3進軍日本火鍋市場

築間海外首店「酸菜魚」插旗香港　Q3進軍日本火鍋市場

盤點10家酸菜魚餐廳

盤點10家酸菜魚餐廳

餐飲業調薪搶才！3集團釋出千名職缺　起薪最高65K

餐飲業調薪搶才！3集團釋出千名職缺　起薪最高65K

關鍵字：

築間築間幸福鍋物

讀者迴響

熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

夏克立酸黃嘉千舞台劇：很A的play

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面