網控築間店長挑釁刁難「還被列黑名單」　築間致歉：單店管理疏失

▲築間幸福鍋物某分店店長以挑釁刁難客人，總公司致歉，實屬於單店管理的疏失。（圖／記者陳俐穎攝）

記者黃士原／台北報導

網友指控築間幸福鍋物註記他吃「霸王餐」，把他列入黑名單，而且店長還以輕蔑、挑釁的態度刁難，此事在網上引發討論。針對店長情緒化應對，築間總公司致歉並表示，實屬於單店管理的疏失，後續將加強教育訓練。

網友在爆料公社發文指出，日前預約台中築間幸福鍋物某分店2月24日的位置，想為家人慶生，本來已經訂好位了，結果當天被一位自稱該店店長的男子來電，表示預約座位沒辦法如網友所願，還不斷強調「就看你們囉！看你們囉！看你們囉！」透露不想接待的意願。

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後來網友再撥電話想問為何遭此對待，該店店長態度更加不屑，冷笑、嗤之以鼻的跟他說「講白一點，會員資料顯示曾吃過『霸王餐』，會員資料全省連線」，他是全省連鎖店的拒絕往來戶。後來網友致電到半年前用餐的分店，「店長和副店長表示很驚訝，認為當時已經處理好了，更沒有全省拒接的說法，至於會員資料是一位有問題的員工註記的，現在已經離職」。

針對此事件，築間總公司表示，經過調查及了解後，實屬於單店管理的疏失。在該店同仁的應對中，有些情緒化的字眼讓顧客感受不佳，後續將加強教育訓練，以提升同仁的專業素養和應對能力，避免類似事件再次發生。

另外，有關訂位系統備註，築間表示，第一時間接收顧客反映後，立即前往系統後台查詢但未有任何備註，目前也請系統商調查了解。