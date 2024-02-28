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李宗瑞翻版「富二代偷錄」數10女　黑歷史起底

蘇郁翔（右）涉及多起迷姦偷拍案，檢方訊後諭令10萬元交保。圖左非當事受害人。（讀者提供）

▲蘇郁翔（右）涉及多起迷姦偷拍案，檢方訊後諭令10萬元交保。圖左非當事受害人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

富少淫魔李宗瑞10多年前迷姦、偷拍數十名女子的重大刑案，轟動社會，沒想到10多年後，台灣竟出現比他更惡劣的偷拍渣男！1名開資訊公司、兼賣超跑輪胎的富二代蘇郁翔，最近因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒遭逮，警方還在其雲端硬碟發現30多個性愛影片檔。

本刊調查，涉嫌迷姦、偷拍的蘇男家境優渥，父母雖已退休，但之前開公司賺了不少錢，在台北市擁有多戶房產，其中1戶留給兒子，沒想到卻成了他犯案的場所。蘇讀的是資訊工程科系，自己開了一間公司，平常承接氣象署、海關等公家機關的網路配置標案，還兼做法拉利等超跑輪胎業務，收入頗豐厚。

蘇男之前曾有過1段婚姻，育有2名女兒，但因酒後對妻子施暴，被她提告家暴，前妻還曾寫下1封控訴丈夫吸毒的家書，揭露其惡行。2人離婚後，前妻帶著2個女兒移民美國，很少與蘇聯絡。

蘇男的前妻留下親筆信，指控前夫吸毒拉K。（讀者提供）

▲蘇男的前妻留下親筆信，指控前夫吸毒拉K。

蘇離婚後，身邊女友從沒斷過，由於他能言善道，加上出手闊綽，常透過交友軟體或朋友介紹，結交新女友，但最後都因吸毒、酗酒、暴力等問題，與女友分手。

如今他因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒等多項罪名，遭司法調查，卻獲得交保，維持自由之身，讓被害女子人人自危，擔心蘇男散布性愛影片、買凶傷人，呼籲檢方應重新考量，向法院聲請羈押，並請法院速審速決，確保眾多被害人的安全。

針對相關指控，蘇郁翔全盤否認，強調若有迷姦、偷拍，早就被當庭收押，這些女子指控他的目的只是要錢，他已經對這些女子提告。

蘇男的前妻留下親筆信，指控前夫吸毒拉K。（讀者提供）

▲蘇男的前妻留下親筆信，指控前夫吸毒拉K。

律師許哲維表示，嫌疑人下藥迷姦女性，已違反刑法第222條加重性交罪，最低刑度7年以上有期徒刑。即使無法證明嫌疑人下藥，但只要證明嫌疑人是利用被害人精神狀態上不知或不能抗拒，而與被害人強制性交，也可用刑法第225條論罪，刑度是3年以上、10年以下有期徒刑（李宗瑞案主要就是用此條定罪）。

若檢察官無法證明下藥，也無法證明被害人當時精神狀態，只要可證明嫌疑人強制性交行為是違反被害人意願，也可論處刑法第221條的普通強制性交罪，刑度是3年以上、10年以下有期徒刑。對不同被害人的強制性交行為，都是分別論罪，被害人真有30人，以最低刑度3年計算，最高可判處90年，應執行刑度上限則為30年。

士林地檢署表示，全案由婦幼專組檢察官積極偵辦，除第一時間依法指揮警方執行搜索並依據被告供詞及相關事證，依據刑事訴訟法相關程序諭知被告具保10萬元外，後續仍持續對於被告涉案事實及所涉犯行，一一調查釐清中，本署將秉持勿枉勿縱態度，儘速查明依法妥處，以全力遏止不法。

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