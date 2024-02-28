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嘉市強化旅宿業管理　旅宿輔導管理連兩年「特優」

▲▼ 剛柔並濟保障遊客旅宿安全 嘉市府旅宿輔導管理連續兩年獲「特優」肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市府旅宿輔導管理連續兩年獲「特優」肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署辦理「112年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」，嘉義市政府連續兩年榮獲「特優」最高肯定，在22個受評比地方政府中，與桃園市、臺中市、高雄市、臺南市、彰化縣、臺東縣及連江縣政府並列。市府觀光新聞處處長張婉芬22日代表出席「2024觀光節慶祝大會」接受表揚，並於市務會議中，轉呈獎座給黃敏惠市長，與市府團隊分享榮耀。

▲▼ 剛柔並濟保障遊客旅宿安全 嘉市府旅宿輔導管理連續兩年獲「特優」肯定 。（圖／嘉義市政府提供）


黃敏惠市長感謝市府團隊用心推動市政，嘉義市能夠連續兩年獲得「特優」肯定，十分不容易。嘉義市雖然是一個小城市，但我們找出自己的特色，爭取第一，更要做唯一。


黃敏惠強調，施政首要安民心，市府擁有公權力，維護公共安全責無旁貸。雖然執行公權力可能造成部分民眾抱怨，但對的事情就要去做。輔導非法民宿轉為合法，考驗市府團隊的配套規畫以及論述能力，唯有讓民眾看到政策的好，讓民眾信任政府，才能推動市政繼續往前走，打造「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的幸福永續城市。


張婉芬處長表示，市府朝「非法稽查」及「合法輔導」兩大面向強化旅宿業管理。針對非法稽查，市府祭出剛柔並濟政策，先與非法業者溝通，溝通無效再祭出罰責。合法輔導方面，市府112年即推動自主檢查，每年也會定期管理和稽查合法業者。


張婉芬處長進一步指出，為保障遊客來嘉義市的旅宿安全，市府強化未合法旅宿業稽查管理，列管的未合法旅宿裁罰比例，從111年的84%上升到112年的100%，裁罰總金額成長2成。除了裁罰，更積極投入輔導業者合法化。嘉義市在109年12月25日公告嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，全市已有15家合法民宿，其中不僅有8家是市府過去所列管的未合法業者，更有9家已取得「好客民宿」認證，認證比例達6成，都是市府在推動旅宿業發展的里程碑。


此外，市府每年也委託專業團隊辦理旅宿業教育訓練課程，除了邀請旅宿業相關領域的專家學者，分享旅宿業相關法規及服務品質提升實務經驗，並針對未合法旅宿業者實地訪查進行一對一輔導，了解業者營業狀況及申請合法過程所面臨到的問題，對症下藥提出建議方案。


為了帶動疫後旅遊熱潮，市府去年舉辦光織影舞、國際管樂節等各項大型活動，還有城隍廟舉辦的城隍中元祭，皆吸引許多觀光客，而為了搶攻國際遊客，3月參加日本東京食品展，6月也在泰國曼谷辦理旅遊推廣說明會，透過多元、跨局處、公私部門通力合作，共同宣傳嘉義市觀光旅遊，也讓嘉義市112年旅宿業住宿人次達214萬人次，再創歷史新高。

 
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