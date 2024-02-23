新北3樓民宅竄火舌！姊弟受困失去呼吸心跳　鬼門關前搶命救回

▲新北市板橋區篤行路大樓發生火警，警消抵達發現窗口竄出猛烈火舌。（圖／民眾提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區篤行路，今天（23日）下午3時許，一處7樓社區大樓3樓傳出火警。路過民眾發現，現場火勢相當猛烈，窗口不斷噴出火舌。警消獲報到場，破門進入屋內，在房內發現一對男女，失去生命跡象，立即送往醫院急救，男子送醫途中恢復生命徵象，女子到院後經搶救恢復心跳，詳細起火原因待查。

據了解，現場為7層樓社區大樓，起火的3樓為一對黃姓姊弟同住，起火點為室內客廳位置，主要燃燒雜物，燃燒面積約20平方公尺。當時起火後，42歲姊姊躲回自己房內，25歲弟弟也逃回房內待救。警消獲報，抵達現場破門進入屋內，迅速將火勢熄滅，人命搜救時，先在房內發現弟弟，隨後又在另間房內發現姊姊。

▲警消抵達，立即破門進入屋內，迅速將火勢熄滅。（圖／民眾提供）

姊弟2人救出時，都已無生命徵象，送醫時，弟弟恢復生命徵象，但仍意識不清，立即送往亞東醫院急救；而姊姊送往土城長庚醫院，經搶救後，順利恢復心跳，目前2人都住院觀察中，目前警方已連繫上姊弟的家屬，確切起火原因，仍待火調人員進一步釐清。

▲警消進入屋內，從房內救出已無徵象的姊弟，所幸，送醫後2人都救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）