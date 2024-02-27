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瘋電影／飛鴨向前衝　孩子因為你於是我變成更好的人

文／賴賴

▲▼ 飛鴨向前衝（圖／豆瓣）

瘋言瘋語：

片名真的好不誘人，沒想到電影有反差效果，非常好看且符合全家闔家觀賞，會有許多寓教於樂的內容，許多橋段都心有戚戚焉，不論是對父母或是孩子，都有一定程度的感同身受，「這個世界因為有你，讓我變成更好的人」，整部電影有著強烈的這種感覺。

特別一提的是襯底音樂的搭配，有著懷舊樂團跟隨伴奏的立體感，非常溫暖且療育，也讓電影多了強大的生命力，很久沒有這種體會的作品出現了，非常精緻細緻的動作作品，面面俱到，且劇情流暢無冷場，場景豐富生動有創意，五顆星推薦的好作品。

片　　名：飛鴨向前衝
英文片名：Migration
類　　型：動畫、
上映日期：2024-02-08
片　　長：91分鐘
導　　演： 班傑明雷納、蓋洛霍姆西
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：UIP


劇情大綱

故事講述鴨家一直過著單調刻板生活，爸爸滿足於與家人安穩地留在新英格蘭的池塘裡，直到永遠；但媽媽渴望改變現狀，帶兒子和女兒見識外面廣闊世界。 某天它們碰著另一家遷徙鴨，並興奮地分享在世界各地的驚險故事，在怪叔叔推波助瀾下，鴨媽終於說服了鴨爸起行，目標是向南方出發，途經紐約前往熱帶牙買加。

▲▼ 飛鴨向前衝（圖／豆瓣）

▲看見其他候鳥集體飛翔，非常羨慕的兄弟。

▲▼ 飛鴨向前衝（圖／豆瓣）

▲逼著爸爸不得不也南飛，結果來到處處是危機的城市。

▲▼ 飛鴨向前衝（圖／豆瓣）

▲為了解救這隻鸚鵡，危機使得全家人一起成長。

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