揭秘般若智慧　靈鷲山開啟自在人生之旅

文／賴芃縈 編輯整理

▲成佛之道，一起同行！首場蘭陽講堂開講，開心大合照。（靈鷲山佛教教團提供）



靈鷲山自4月起邀請大家參與全台各據點的四期教育般若期初階課程，開啟一段探索成佛之道的旅程。檀講師陳松根師兄於21日在蘭陽講堂啟動課前講座巡迴列車，首場講題「走入上師胸懷，品味般若法喜」吸引近百人參與，深入探討般若期課程如何透過般若智慧解脫困境，體悟幸福，開啟成佛之旅。



成佛藍圖的啟示 跨越時空的學習



四期教育，靈鷲山成佛藍圖，由心道法師基於畢生實修體證與佛陀教義開展的次第性課程，旨在指導學佛者透過阿含、般若、法華、華嚴四階段深化修行，不僅是一生的學習，更是通往成佛之路。心道法師強調，般若即深遠智慧，是看透生死、解脫煩惱的關鍵。



過去幾年，靈鷲山於全球多城市舉辦四期教育實體營隊，並於疫情期間開展全球線上課程，讓學習無界限。透過這些課程，學佛者學習般若智慧，從自我修煉到利益他人，活出真正的自在人生。



般若智慧的實踐 生活中的般若



檀講師分享，般若期學習的核心在於體會禪修的空性，發掘心的無限可能，透過修習般若，學佛者能夠在生活的各個層面創造價值，實現真正的快樂和自由。心道法師本身就是般若的真實象徵，跟隨他學習，能夠讓學佛者的人生價值倍增，見到生命的真實面貌。



靈鷲山長期強調般若空性的重要性，透過禪修止觀訓練，將空性智慧融入日常生活，實踐生活禪。四期教育旨在透過次第學習，樹立正見，明白出離生死的方法，鼓勵眾生發菩提心，追隨佛陀的教導，實踐佛法。



四期教育般若期的未來願景



即將於4月啟動的般若期實體共學班，以及後續由宗委恆明法師主講的課程，將透過雲端與實體課程，引領學佛者更深入理解與實踐佛法，一同在心道法師的引導下，步入成佛之路。

講座報名 : https://ljmdh.com/Ji9et/0220

▲檀講師開講相當精彩，首場在蘭陽講堂開講。（靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山4月起，開設四期教育般若期實體共學課程，靈鷲山邀請大家修習。（靈鷲山佛教教團提供）