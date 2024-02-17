瘋電影／金手指　從一百元到一百億股市操作的技藝

文／賴賴

瘋言瘋語：

怎麼有人可以把一個壞人演得這麼不討人厭，這是梁朝偉最厲害的地方，和梁朝偉對戲的劉德華，可以撐住自己的氣場不被吃掉，看著三大影帝的演技，實在很過癮，這部電影基本上就像是李奧納多的「華爾街之狼」，從一無所有走投無路到飛黃騰達胡作非為，過程的差異拿捏，梁朝偉多了內斂的陰沉，就是一個老奸巨猾的狠腳色。

從香港廉政公署的角度設計劇本，重現當年香港最糜爛的時期，多少發家崛起，又有多少非法致富，在最貧脊的年代，只要有機會，荒土都可以長出雜草，開成花朵，這部電影充分展現有錢能使鬼推磨，金錢就是力量，可以讓人生讓人死，但是這樣存在的意義又是什麼？終其一生都披著血債於身，不義之財終有去處，電影有許多層面可以閱讀，非常喜歡這樣的劇本，不論從哪個角度切入，都可以有所獲得，雖然電影最終收場有點趕，但仍然給了一個政治正確的結局，整體感是好看的。

片 名：金手指

英文片名： The Goldfinger

類 型：劇情、犯罪

上映日期：2023/12/30

片 長：125分鐘

導 演：莊文強

演 員：梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：龍祥



劇情大綱

以1980年代的香港作為時空設定，講述上市公司「嘉文集團」幾年間從崛起到清盤，市值蒸發超過一百億的經過，幕後老闆程一言（梁朝偉飾）從崛起到衰落的過程。廉政公署全力動員，經過十五年的搜證和跨境調查，相關訴訟費超過兩億港元，此案並波及香港上流社會以及數宗兇殺案，揭開黃金時代的黑面紗。

▲金錢和聰明才智都能使人變壞或變好，看自己的決定。

▲這部片主要在劇情，演員要自己努力找飯吃。

▲這部電影就是看梁朝偉怎麼耍壞。

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