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2024靈鷲山四期教育全球徵文　228火熱收件中

文／賴芃縈

▲▼ 靈鷲山徵文。（圖／記者賴賴攝）

靈鷲山般若文教基金會宣布啟動2024「四期教育」全球徵文活動，2月28日開始收件。這次活動不同以往，本屆改採多樣性主題設計，目的是讓佛法能夠觸及更多人，我們特別邀請有緣人，透過徵文傳播正知正見，為社會良善貢獻一己之力。

靈鷲山的「四期教育」是以佛陀的圓滿法教，引導僧俗二眾，信解佛陀成就的內證歷程，然後行證到自我生命的一種學習。

這次徵文活動，特別邀請喜歡佛法的人，用一句話寫下佛法對您生命的觸動，便可參加「金句」選項。另外「短文」項目，向所有曾涉獵【四期教育】的善信發出邀請。期待透過您對【四期教育】的體驗與見解，讓您的文字成為幫助他人的珍貴力量。

我們誠摯邀請所有佛法實踐者及愛好者參與這一意義非凡的活動，共同創造一個更加和諧、智慧的社會。徵文收件日期為2月28日至6月28日，為期四個月。敬請把握這難得法供養的機會，報名課程，閱讀後參加徵文，共同學習佛法，互相啟迪，共同成長。

詳細徵文辦法：https://supr.link/vxBUT

▲▼ 靈鷲山徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲去年第2屆頒獎典禮，許多法友支持徵文活動，希望藉此活動推廣學佛。

▲▼ 靈鷲山徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山啟動四期教育成佛有你全球徵文，期望您來參與。

▲▼ 靈鷲山徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲心道法師常在四期教育課程勉勵大家，體證佛法是生命裡珍貴的寶物，學習四期教育讓我們俱足正見、正思維的智慧。

 
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