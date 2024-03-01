瘋電影／墜惡真相　沒有一段婚姻關係禁得起一次出軌

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影囊括了第49屆凱薩獎6項大獎，一舉抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳原著劇本及最佳剪輯，以及奧斯卡最佳剪輯、最佳原創劇本、最佳導演、最佳女主角、最佳影片提名，不論是鏡頭敘事或是劇本鋪陳，就是平舖直述的道盡夫妻間的相處與不堪，沒有辦法精打細算地去計算兩人的付出與收入，但在現今社會就是賺錢多的說話大聲，一個犧牲自我理想的丈夫最後跳樓結束他的痛苦人生，開啟了這個清算的過程，血淋淋的現實，建議所有人都必須進院觀賞，這是一部生活教育課程，沒有人能插足他人的婚姻，但是卻能成為一個最佳聆聽者，至少有這樣的朋友，悲劇可能可以減少一些，否則好像死者為大，但死掉才是真正的輸家。

看著最近黃嘉千的悲傷婚姻，看完這部電影就可以有很深刻的理解，孩子從來就是最無辜者，但是孩子卻也可以成為某種英雄救命式的存在，這段婚姻只有孩子有立場可以表達自己，和電影一樣，法官恐怕只有聽孩子的說詞才能真正判定真相，五顆星推薦的百年佳作。



片 名：墜惡真相

英文片名：Anatomy of a Fall

類 型：劇情

上映日期：2023-10-06

片 長：01時44分

導 演： 潔絲汀楚特

演 員：桑德拉惠勒、史旺亞勞德、米洛馬查多格拉納、安托萬賴納茨

國 家：法國

語 言：英語、法語

發行公司：好威映象



劇情大綱

一起離奇的墜樓事件，一場婚姻與人性的殘酷剖析，真相和謊言又將如何辯證而崩毀？德國女作家珊卓與法國籍丈夫、11歲的兒子、一隻狗，同住在法國阿爾卑斯山區的偏遠小鎮，過著與世隔絕的生活。某日丈夫莫名墜樓身亡，珊卓被控涉嫌謀殺，而唯一關鍵證人竟是自己盲眼的兒子。隨著警方調查及法庭審訊的展開，意外層層揭露出這段婚姻關係中深藏的謊言與祕密，原來殘暴的真相不只是成謎的死因，而是所有撕扯人心的不安與難堪⋯⋯。

《墜惡真相》以多重視角透析複雜人性、完美文本展現精彩攻防交鋒，探討性別、語言、文化與權力關係等面向，主角們細膩精湛的神演技，更是強大、迷人而令人驚嘆！

▲丈夫死亡沒有人能證明他殺或自殺，妻子成了最大的嫌疑犯。

▲多次開庭這麼多人參與十一年來的不堪部分，用這些來判定勝負，很悲哀。

▲兒子願意出庭說出自己所聽見的所有訊息來協助法官判斷。

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