瘋電影／12.12：首爾之春　鎮守前線不是長官的工作

文／賴賴

瘋言瘋語：

要看這部電影，必須先做點南韓近代史政治功課，才有辦法銜接上，導演追求真實描述，所以對於沒做功課的我，看得有點吃力，過程中這部電影傾向把全斗煥的腳色負面化，但其實因為是從中截斷，整段歷史看得是比較片面的，雖然導演感覺很努力地想把全貌帶出，但實在太複雜了。

不過這段歷史對於現今南韓來說是一段很重要也很傷感的過程，南韓的民主走的沒有台灣乾脆，光州事件是大陸天安門，是台灣228，要走向民主沒有前人拋頭顱灑熱血，哪有可能這麼容易獲得，看到這部片中一個長官說：鎮守前線不是長官該做的事情。超諷刺卻真實，而更諷刺的是全斗煥擔任總統期間，卻為韓國帶來巨大的經濟繁榮，所以是非對錯，該怎麼去評斷，相信閻王會在最終審判時，一條一條算清楚的，功過無法相抵，該償還的債還是要還的。

非常誠懇且誠意的將韓國近代史告訴這代年輕人，而台灣是否會有真相的一天，台灣的近代史到底是誰在操縱誰又是誰在愚弄誰？



片 名：12.12：首爾之春

英文片名：12.12 The Day

類 型： 犯罪、懸疑

上映日期：2023-12-25

片 長：142分

導 演： 金性朱

演 員： 黃晸珉、鄭雨盛、李星民、朴解浚、金成昀、丁海寅、李浚赫

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

1979年10月26日發生總統遇刺事件後，在首爾迎來新氣象之際，12月12日保安司令官全斗光（黃晸玟 飾）發起政變，動員軍方內部的私人組織，甚至還召回最前線的前方部隊到首爾。被權力蒙蔽雙眼的全斗光所帶領的叛軍，以及與其對抗的首都警備司令官李泰信（鄭雨盛 飾）的鎮壓軍之間，一觸即發的9個小時正在流逝……賭上性命的兩大勢力旗鼓相當的對立，今晚，將在韓國首都展開最熾熱的戰爭！

▲陸軍軍長對全斗煥粗暴無禮且目無尊長不以為然，特別要求鄭雨盛協助首都穩定。

▲全斗煥官職不高卻目中無人，私下結黨野心很大。

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