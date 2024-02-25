跟女友配新眼鏡　「2副價格曝」一票驚呆：能買1支iPhone了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

配完眼鏡，一聽到價格傻眼了！有網友表示，舊眼鏡已經戴了至少五年，就重新去驗光想重配一副，選好鏡架、鏡片後，最後結帳要2萬元左右，而度數比較深的女友選薄的鏡片，價格2萬5千元左右，「現在眼鏡配起來都要這種價格喔？」貼文一出，不便宜的價格嚇了許多人一跳，但也有過來人點頭。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「現在配一隻眼鏡要兩萬喔？」說他上次配眼鏡至少是五年前了，最近有想重配的念頭，就直接跑一趟眼鏡行重新驗光、配眼鏡。原PO說，他挑了4200元的鏡架，並訂製一款蔡司鏡片，要價1萬6千元，等於一共花了2萬元。

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度數比較深的女友，則是又要求薄鏡片，所以價格又更貴了一點，配下來一副約2萬5千元，等於兩個人就噴了4萬5千元，他不禁一驚，「現在眼鏡配起來都要這種價格喔？有沒有八卦？」

貼文引發議論，有人忍不住驚呼，「盤子，還是超大的那種」、「配這價錢，不如去雷射」、「以前被台系連鎖坑過，後來都去日系連鎖」、「配兩副就能買一支哀鳳了。」不過，也有過來人則表態，「之前配一副1000多的，戴沒幾天眼睛超不舒服」、「驗光技術和鏡架一樣挑人」、「戴蔡司以外的都會很不舒服，木眼配日系連鎖店沒問題的話，我也想。」