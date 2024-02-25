「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

▲浮現祭昨日起連兩日在台中清水舉行，上萬民眾參與。轄區清水警方也藉此機會宣導阻詐觀念。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中知名音樂祭「浮現祭」昨日起舉辦，現場邀集台灣與多國總計80組藝人演出，連續兩日活動，讓清水區熱鬧滾滾，不少年輕族群順勢到當地逛街。清水警分局也在此期間，宣導「識詐、交通」宣導。

台中市政府新聞局指出，浮現祭主活動卡司陣容堅強，包含台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區，超過80組藝人蒞臨演出，為回饋清水地區民眾與全體市民，此次除付費舞台外，更增加3個免費入場舞台，包括紫雲巖舞台、牛罵頭舞台、狛犬舞台。

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新聞局補充，市府致力打造台中為「慶典城市」，繼去年10月「雙十國慶週」、年底「台中耶誕新年祭」後，今年開春，再推出「台中春遊祭」四大活動，從2月13日至2月28日，由台中媽祖國際觀光文化節、中台灣元宵燈會、台中東勢新丁粄節、浮現祭接續登場，打造專屬台中的慶典經濟。

清水警分局表示，藉此機會與警察志工一同到設攤宣導，現場除擺設「擬真毒品」、「防詐九宮格」及「交通安全宣導單」外，「預防犯罪宣導團」更是積極向在場民眾，特別提醒「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款設定」為當前最常見之詐騙手法，接到電話若提到錢，就要提高警覺，即有可能是詐騙。

此外，也利用樂團表演空檔於主要舞台螢幕播放「反詐騙、反毒品及交通安全」宣導影片，並上台宣導，希望加深在場民眾印象，擴大宣導效益。警方也結合販售酒品攤位宣傳「喝酒不開車」等交通宣導。