俏麗傳播妹遭火鍋潑臉毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

▲去年4月台中傳出3名男女對一名傳播妹毆打潑熱湯導致傳播妹燙傷，法院宣判，動手的陳姓女經紀有期徒刑8個月。（圖／ETtoday資料照，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市去年4月一名陳姓女經紀因不滿孫姓傳播妹欠錢不還，在KTV談判時起爭執，陳女竟端起滾燙火鍋潑向孫女頭部，造成孫女臉部二度燒燙傷，連私密處也遭殃，無法恢復原本皮膚，整個衝突過程也被包廂內其他人全程拍下PO網。檢方主張陳女及其林姓男友、趙姓乾哥涉犯傷害致重傷罪嫌，台中地院22日依傷害罪判陳女8月徒刑，可上訴；另外趙男與林男各判6月與3月徒刑，皆得易科罰金。

▲被打的孫姓傳播妹外型亮眼，但因此事件臉部二度燒燙傷，皮膚顏色也無法恢復以往。



整起事件，當時已懷孕陳女不滿孫女積欠2萬元坐檯費遲遲不還，還在網路上嗆聲，遂將在林男、趙男陪同下，約孫女到西屯區一家KTV談判，過程中雙方發生嚴重爭執，陳女竟端起在快速爐上滾燙的火鍋潑在孫女身上，連林男也加入戰局，更不顧孫女哀號尖叫，拿起餐盤丟人、還猛甩孫女巴掌，拉扯孫女頭髮，導致孫女全身多處挫傷，且因熱湯潑灑造成臉部、私密處等二度燒燙傷。

去年開庭時，陳女律師主張，陳女當時懷孕3個月情緒不穩，因孫女積欠檯費，一時氣憤才順勢潑灑熱湯，陳女當下也受傷，但未對孫提告，事後要向孫女道歉、賠償都未果，安排調解，孫女也未出面，且孫女事後相當懊悔，曾向法官請求從輕量刑。

公訴檢察官認為，偵查檢察官雖僅起訴3人傷害罪嫌，但根據醫院函文，孫女的頭、臉、手腳等，甚至私處都有二度燒燙傷，臉部皮膚痊癒後也不能恢復原本顏色，孫女是年輕女子、外觀受害，已達刑法所稱重傷，主張應構成傷害致重傷罪，處3年以上、10年以下徒刑，請法院審酌。

台中地院22日宣判，依傷害罪判陳女8月徒刑，可上訴。另有暴力前科的趙男、林男均構成累犯，各判6月、3月，2人均得易科罰金。