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中興大學與碳交所簽署「台灣自然碳匯備忘錄」　攜手邁向淨零永續

▲國立中興大學與台灣碳權交易所攜手合作簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國立中興大學與台灣碳權交易所攜手合作簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

為響應政府能源轉型政策，邁向 2050 淨零排放目標，推動台灣本土碳權發展，國立中興大學與台灣碳權交易所今（23）日攜手合作簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」，由興大校長詹富智、台灣碳權交易所董事長林修銘共同簽署，期望共同加速台灣淨零永續之發展。

中興大學校長詹富智表示，全球氣候變遷的議題越來越嚴峻，這是一個全社會全人類都需要面對的重大議題。自然碳匯為邁向碳中和之重大課題，政府、企業及農民將共同擔任關鍵角色，而興大長期以來在農業、自然生態等領域培育了許多優秀的人才，並有豐富的研究成果，對於執行台灣本土的第一個自然碳匯推廣計畫，當然義不容辭。

中興大學土壤環境科學系賴鴻裕教授兼系主任表示，執行「台灣自然碳匯推廣合作計畫」之目的，主要是開設關於自然碳匯之相關課程，以提高我國農產業界對碳權產業的認識和參與度。

台灣碳權交易所係國內唯一依據氣候變遷因應法，由台灣證券交易所和國發基金共同投資成立之碳權交易平台，已於2023年8月正式揭牌營運，旨在利用經濟誘因，推動台灣實現2050淨零排放目標。主要業務包含國內減量額度交易、國外碳權交易，以及碳諮詢和淨零教育，2023年底已啟動國際碳權交易平台，協助企業進行產品或自身碳中和、滿足國際供應鏈及ESG要求。

台灣碳權交易所董事長林修銘指出，自然碳匯為國家推動淨零轉型的關鍵戰略之一，森林、土壤等自願減量專案將可能成為未來國內減量額度的重要供給，本次與興大合作推廣，希望能透過強化自然碳匯潛量，發展綠色商機，於助攻國家淨零排放政策的同時，增加農友及產業利害關係人之收益。

台灣大豆產業策略聯盟執行秘書馬聿安博士提到，對於興大與台灣碳權交易所合作推廣台灣自然碳匯表示肯定，相關的課程資訊無疑對大多數農民朋友來說，是寶貴的資訊來源。許多農友或是農企業的主管與負責人，對於碳匯到碳權的申請是十分有興趣，更有高度意願投入相關措施，朝向發展本土碳權及加速國家淨零永續努力，很期待接下來的推動內容，也會持續關注台灣碳權交易所的網站資訊。

▲國立中興大學與台灣碳權交易所攜手合作簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲國立中興大學與台灣碳權交易所攜手合作簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 
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