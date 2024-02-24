上完廁所行李全「消失」？　他拿走2物挨罰1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

旅客小豐（化名）去年7月間將行李放在車站候車大廳的充電區，沒想到上完廁所出來，行李卻全部消失了，急忙報警，這才知道手機和充電器被楊姓男子拿走，其他行李則被丟進垃圾桶。基隆地院法官審理之後，依侵占離本人持有物罪判處楊男罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲小豐將行李放在車站大廳，沒想到上完廁所回來，東西全部不見了。（示意圖／CFP，與本案無關。）

判決書中記載，楊男去年7月23日前往車站，看見候車大廳充電區旁邊的桌子上有1個後背包和1個手提包，附近並無人看管，以為是別的旅客忘記帶走的東西，便上前拿走包包，接著取走裡面的手機和充電器放進自己的背包裡，再把其他東西隨手丟進車站外面的垃圾桶。

失主小豐回來後發現行李消失了，急忙報警處理；他向警方表示，當時因為急著去上廁所，就把行李放在充電區旁邊的桌上，回來之後東西卻不見了。警方調閱監視器畫面循線追查，很快便逮到楊男。

基隆地院法官表示，小豐的行李客觀上並非遺失物或離本人持有之物，但楊男經過時，也確實不知道那2個包包只是暫時被放置在那裡，的確有可能誤以為是其他旅客忘記帶走的東西。

法官接著表示，楊男取走包包，客觀上符合竊盜構成要件，不過，他主觀上認知包包是他人遺忘的物品，因此應從輕論處，最終依侵占離本人持有物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。