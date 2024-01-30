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社會 社會焦點 保障人權

撿到悠遊卡刷95元　婦1原因挨罰1萬2000元

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓婦人去年8月間在火車站的女廁撿到一張悠遊卡，竟占為己有，並在2天之內使用該悠遊卡消費4次，總計95元，因而挨告。基隆地院法官認為，黃婦先前已有多次類似犯行，可見她的法治觀念明顯薄弱，日前審理之後，依侵占遺失物罪判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日。

悠遊卡。（圖／記者周亭瑋攝）

▲黃婦撿到悠遊卡，花費95元，結果挨罰1萬2000元。（示意圖／記者周亭瑋攝，非本案遺失卡片。）

判決書中記載，黃婦2023年8月7日晚間7時許在火車站的女廁內撿到一張悠遊卡，卻沒有交給車站人員或警方處理，反而占為己有，並在同年8月7日至8日間，使用該張悠遊卡消費4次，總計95元。

失主發現悠遊卡遺失之後，立刻向警方報案，經警方調閱監視器畫面循線追查，很快就找到涉案的黃婦。然而，黃婦經過基隆地檢署傳喚並未到案，檢方根據警詢結果、悠遊卡交易紀錄、發票明細、現場及沿路監視器影像畫面截圖等證據，認為犯罪事實明確，於是依法將她起訴。

全案進入法院審理階段，基隆地院法官認為，黃婦不思以正途獲取財物，撿到別人的悠遊卡竟沒有交給警方處理，反而使用卡內餘額消費，足見她不知尊重他人財產權，法治觀念明顯薄弱，加上她先前有過多次類似犯行，考量到犯罪動機、目的、情節、侵占財物之價值等因素，最終依侵占遺失物罪，判處罰金1萬2000元，得易服勞役12日，全案仍可上訴。

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