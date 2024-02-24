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威弟、小龍女揪球迷關注偏鄉少棒　元宵現身燈會發小紅包

▲▼2024台北燈節吉祥物威弟大型燈組。（圖／頂新和德提供）

▲2024台北燈節展出味全龍吉祥物威弟大型燈組，今晚有數百球迷到場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／台北報導

2024台北燈節邁入第2周，第一個以台北市為主場的職業棒球隊味全龍，其吉祥物威弟大型燈組也吸引大批民眾駐足合影。為號召更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今晚特別邀請威弟本尊與小龍女星岑到B7燈組展區發放紀念小紅包，吸引不少龍迷到場。

「2024台北燈節」今年重返西門站，於2月17日至3月3日正式開展，範圍以西門町為中心，一路延伸到中華路一段、北門站，共規劃出西門展區、中華路展區、北門展區等三大展區，除了主展區西門站，北門燈區有光影雕塑及互動式作品，中華路燈區則找來在地藝術團隊打造潮流燈飾。

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頂新和德文教基金會攜手公益夥伴味全龍，在台北燈節打造「威弟接棒未來」燈組，民眾掃描燈組故事牌上的QR code可參與「龍來做公益」活動。

▲▼「威弟接棒未來」參加台北燈節。（圖／頂新和德提供）

▲「威弟接棒未來」參加台北燈節。（圖／頂新和德文教基金會提供）

基金會今晚邀請小龍女星岑與威弟本尊現身展區與民眾歡慶元宵，現場同時發送600份紀念小紅包。該紅包以味全龍2023總冠軍紀念T為造型，上面印有球隊復出推手魏應充親筆書法字加球隊2024口號的「龍眾一心Keep fighting」字樣，期許球隊球迷攜手創二連霸，並齊心關懷偏鄉少棒隊。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會2017年起透過「接棒未來」棒球公益計畫協助各級棒球推廣，發現許多偏鄉少棒隊資源缺乏，有人進球隊時腳下僅有拖鞋可穿、也有少棒隊因資源不足要靠教練自掏腰包為孩子補充營養，基金會希望透過群眾力量一起陪伴孩子們擊出逆轉人生的全壘打。

燈節期間民眾只要捐款滿千元並到接棒未來FB按讚加留言，就有機會抽到球星郭天信、拿莫．伊漾、李凱威、張泰山等球星的簽名球。味全龍則在球員工會認證的義賣商品平台推出公益競標，所得將捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。

捐出台灣大賽實戰釘鞋供競標的球星劉基鴻說：「這雙鞋跟著我拿到人生中第一個總冠軍，希望大家能多多關心偏鄉的小孩、一起做公益」。公益競標活動將於2月27日中午12時結標。

▲▼2024台北燈節吉祥物威弟大型燈組。（圖／頂新和德提供）

▲基金會今晚邀請小龍女星岑與威弟本尊現身展區與民眾歡慶元宵。（圖／頂新和德提供）

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關鍵字：

味全龍台北燈節燈組公益偏鄉少棒隊

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