快訊／屏東民宅火警！救出受困9人送醫　4人「吸入性嗆傷」插管

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣萬丹鄉萬丹路一段一處民宅今(23)日凌晨5時15分驚傳火警，消防局獲報立即派遣17車32人前往撲救，並架梯將在陽台待救的4人救出，再引導位於4樓的3人至安全區，加上最先逃出的2人，共9人送醫，其中有4人插管治療中，起火原因還有待調查釐清。

▲屏東萬丹火警，9人送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



本案發生在今凌晨5時15分，一棟住有9人的民宅起火燃燒，住戶報案稱1樓不明原因起火燃燒，消防局獲報立即派遣萬丹、新園、屏二、潮州分隊及第二大隊共計17車32人，由第二大隊長林國偉擔任現場指揮官。

萬丹分隊抵達時，已有2人自行脫困，消防人員立即佈水線搶救，並架梯將位於2、3樓陽台待救的4位民眾救下來，另在4樓的3位民眾由搜救人員引導陪同至相對安全區，火勢於5時38分順利撲滅。

屋內9位民眾皆已平安脫困、無外傷意識清醒，然其中6人有吸入性嗆傷，由救護車送往屏東基督教醫院救治，另3人自行就醫，初步了解76歲李女、54歲李女、44歲李男、41歲梁女、78歲李男留院觀察，另有4人傷勢較重插管中，包括轉往高雄海總的19歲林女、14歲李女，轉往高雄長庚的19歲林女、14歲李男，燃燒面積約5平方公尺，確切的起火原因尚待火調人員調查釐清。