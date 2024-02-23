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家樂福「龍年福袋中獎名單」出爐！　花198元爽玩1年份環島、跳島之旅

▲▼家樂福2024福氣龍來。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福2024福氣龍來中獎名單出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼全聯新春福袋頭獎抽出後，家樂福「2024福氣龍來」新春福袋今（23）日也終於抽出幸運得主，頭獎可是價值296000元的「全台環島旅遊1年」，一共有5人幸運中獎，只花198元就能全台玩透透，其餘獎項的中獎名單也一次出爐。

▲▼家樂福新春福袋中獎名單出爐 。（圖／翻攝官網）

▲家樂福新春福袋頭獎中獎名單 。（圖／翻攝官網，下同）※點圖放大

家樂福今（23）日公開龍年新春福袋中獎名單，其中，最大獎「全台環島旅遊1年」，價值296000元，一共有5位幸運兒幸運中獎，該獎可獲得全台14家飯店住宿（2天1夜）及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日（含機票／交通+飯店），換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，詳細飯店資訊可至官網查詢。

▲▼家樂福新春福袋中獎名單出爐 。（圖／翻攝官網）

▲其餘獎項也一同出爐 。※點圖放大

二獎及其他獎項部分包括價值139600元的「羅馬雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名等中獎名單也一次出爐，趕緊來看看自己有沒有中獎。提醒中獎者須自行至活動網頁填寫資料，自行下載中獎回函並填寫相關資料、提供須附上之相關文件，於3月7日前（郵戳為憑）以掛號方式寄回家樂福總公司（112台北市北投區大業路136號5樓），「2024福氣龍來」活動小組收，逾期等同放棄中獎資格，不再進行遞補。

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