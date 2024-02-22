　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舅舅、媽媽接連亡　她拚繼承申請「變更死亡日期」！敗訴原因曝光

▲▼最高行政法院大廈,臺灣臺北地方法院臺北簡易庭,最高行政法院（圖／資料照）

▲女子極限拚遺產繼承，申請變更舅舅死亡日期記載，最高院駁回理由曝光。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

馬姓女子疑因繼承向台中戶政事務所申請就舅舅的戶籍資料記事欄，原記載「7月19日發現死亡」變更為「7月15日推定死亡」，遭否准興訟。不服一審敗訴提上訴，二審今天駁回確定。

判決指出，民國39年出生的林姓男子，在台中獨居，因鄰居聞到惡臭，於110年7月19日報警，才發現71歲的林男已死亡。一度因沒有家屬出面處理後事，區公所還為此發布公告。

判決指出，馬姓女子提告主張，林男為她的舅舅，舅舅於110年7月9日即已失聯生死未卜；她的媽媽於110年7月16日死亡，而舅舅的繼承人，包含她的媽媽，因此舅舅的死亡時點，是判斷舅舅與媽媽之間，有沒有繼承法律關係要件。

判決指出，馬女向台中地檢署聲請以科學方法判定舅舅的正確死亡日期或推定舅舅死亡時間。檢方回覆，110年7月19日18時50分，經消防隊破門而入查看，發現林男已經死亡。因現場無監視器畫面，且林男是獨居，無從以科學方法判定判斷正確死亡日期。因此核發的相驗屍體證明書上，記載死亡時間為110年7月19日19時0分是指發現呈現死亡狀態時間。

馬女在110年9月間向台中市西區戶政事務所申請變更舅舅戶籍資料記事內容，將原記載「7月19日發現死亡」變更為「7月15日推定死亡」。戶政所以變更事項，與戶籍法規定更正登記情形不符而否准。

馬女不服而興訟，一審敗訴後，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定原判決並無違誤，駁回上訴，全案確定。

二審指出，依戶籍法第22條規定，戶籍登記得為更正者，應限於登記事項有錯誤或脫漏時，始得為之。

二審合議庭指出，本件戶政所是依據相驗屍體證明書，辦理林男死亡登記，在戶籍資料記事欄記載：「110年7月19日發現死亡。」於法並無不合，且馬女未能提出足以證明本件登記有錯誤或脫漏的證明文件。

ET快訊
獨／台中驚傳家長帶武士刀、球棒「衝進國小」
元宵節如同小過年！12大地雷注意
快訊／華航地勤被夾死　3同事5萬交保
快訊／黃品源爆再婚！「娶俄美女」新娘身分曝光
快訊／威力彩頭獎4.9億號碼來了　對中7碼開始每天睡到自然醒
快訊／中華男籃末節一瀉千里　20分差不敵紐西蘭
快訊／大樂透頭獎1億開獎了！百萬紅包剩21組
快訊／重大車禍！3姊弟遭休旅車撞飛　
家人25歲罹大腸癌！男大生「1危險因子」也中　醫嘆：無法治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「社福界俠女」張錦麗告別式　馬英九、侯友宜到場追思致意

華航報廢飛機夾死地勤人員　檢察官相驗、3同事5萬交保

快訊／彰化重大車禍！國小3姊弟遭休旅車撞飛　命危急救

舅舅、媽媽接連亡　她拚繼承申請「變更死亡日期」！敗訴原因曝光

台體大疑為10萬租金收回專業教室　舞蹈學生抗議連署休學

夫妻內門紫竹寺拜拜求平安　騎車返家遇死劫...1死1傷成永別

快訊／小黃「中邪」影片曝！衝上捷運站人行道　民眾快閃驚逃

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

醫界翹楚v.s法界先鋒！士檢赴北榮「草山工作坊」　進行醫法對話

新北獨居男除夕失聯13天　胞妹求救徹夜搜山...尋獲冰冷遺體

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

「社福界俠女」張錦麗告別式　馬英九、侯友宜到場追思致意

華航報廢飛機夾死地勤人員　檢察官相驗、3同事5萬交保

快訊／彰化重大車禍！國小3姊弟遭休旅車撞飛　命危急救

舅舅、媽媽接連亡　她拚繼承申請「變更死亡日期」！敗訴原因曝光

台體大疑為10萬租金收回專業教室　舞蹈學生抗議連署休學

夫妻內門紫竹寺拜拜求平安　騎車返家遇死劫...1死1傷成永別

快訊／小黃「中邪」影片曝！衝上捷運站人行道　民眾快閃驚逃

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

醫界翹楚v.s法界先鋒！士檢赴北榮「草山工作坊」　進行醫法對話

新北獨居男除夕失聯13天　胞妹求救徹夜搜山...尋獲冰冷遺體

「社福界俠女」張錦麗告別式　馬英九、侯友宜到場追思致意

拜登下令禁用中國起重機　台灣都買空機沒有間諜裝置疑慮

獨／台中驚傳家長帶武士刀、高爾夫球棒進國小　老師衝教室喊「快關門窗」

Joeman東京置產3樓透天厝　曝衝動買房「爆賠150萬」

調味粉過度鮮豔請小心！營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損

日本17歲男高生陳屍湖邊！警方逮捕5名少年　兇嫌母嘆：我兒子很乖

元宵節如同小過年！衣服破是「整年破財倒楣之兆」　12大地雷注意

華航報廢飛機夾死地勤人員　檢察官相驗、3同事5萬交保

快訊／黃品源55歲爆再婚！　「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／威力彩頭獎4.9億號碼來了　對中7碼開始每天睡到自然醒

國文老師笑聲超魔性　紅樓夢原來有「直角戀」

社會熱門新聞

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

即／桃警驚爆刑求17歲少年　電擊棒凌虐逼供1h

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

台南夫妻檔騎車玩內門遭砂石車撞

台中警踹門抓全套色情.....1次1千5　男客嚇傻龜縮

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

即／高雄2線3警官上月底罹癌昨病逝

二寶爸騎車上班遇死劫！　孕妻急尋行車紀錄器

更多熱門

相關新聞

高房價、少子化後遺症　法拍與繼承移轉棟數「同創新紀錄」

高房價、少子化後遺症　法拍與繼承移轉棟數「同創新紀錄」

2023年法拍移轉棟數創新低、繼承移轉棟數創下新高，專家分析，這與高房價與少子化環境有關。進一步觀察六都，拍賣部分唯台南「特立獨行」走升，還大漲近3成。

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

高中生笑板橋有4間房　他嚇爛：說傻子才上班

高中生笑板橋有4間房　他嚇爛：說傻子才上班

黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

黑心律師：「華爾街女神」可能喪失繼承權

繼承500萬「該買房還是存股」？大票秒淘汰它

繼承500萬「該買房還是存股」？大票秒淘汰它

關鍵字：

繼承

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

篠崎泫揭和Toyz真實關係！

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面