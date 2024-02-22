過年人聚人去讓7旬婦老年憂鬱發作　9症狀早發現早治療

▲南投縣衛生局呼籲晚輩注意9項憂鬱症狀，讓長輩心情不孤單。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

龍年春節將於24日元宵節告終，70歲的李姓婦人先前好不容易盼到兒孫們回家過年，可以一家團圓、享受天倫之樂，然而家人隨連假結束、各自返回工作崗位，李婦只剩自己孤獨面對空盪的屋子，出現心情低落、悲傷、失眠且不喜歡與人群接觸等狀況，甚至對人生感到無望、有輕生念頭；所幸其子女過年返家時也發現她出現上述症狀，並陪同就醫，確診為老年憂鬱症。

南投縣衛生局指出，人隨著年齡增長，身體功能逐漸老化、子女離家、配偶及親友逐漸凋零等狀況，進而產生負面情緒、易怒、抱怨記憶變差、失去社交興趣、慢性疼痛等憂鬱情形，但老年憂鬱症常被誤認是正常老化現象，不易被察覺。

縣府衛生局長陳南松表示，若發現身旁長輩出現上述現象，且不願吐露鬱悶情緒時，可適度表達同理，例如「我有感覺到你/妳最近心情不太好」、「真的不想出門就不勉強」等，引導長輩訴說內在感受，增進自我接納，也可建議依其身體狀況選擇適當運動、轉移憂鬱情緒，或尋求心理諮詢的協助，提供專業化的協助，處理其憂鬱情緒。

陳南松強調老年憂鬱症並不可怕，儘早發現、儘早接受治療，可大幅改善生活品質並防止自殺的發生；南投市、埔里鎮、竹山鎮、水里鄉、信義鄉等衛生所都設有精神醫療巡迴服務定點門診，有需要的民眾可就近就醫，另轄內13鄉鎮市衛生所及2處社區心理衛生中心亦提供免費心理諮商服務，倘民眾發現自己或身邊親友有心理困擾時，可在第一時間諮詢或協助安排就醫，若有疑問請洽詢南投縣社區心理衛生中心：南投區049-2202662、竹山區049-2631925。