三重滅門案！軟爛女婿2特徵太顯眼　警拜城隍馬上擒凶

▲張男帶著行李箱逃亡，被車站監視器清楚拍下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北三重上週六驚傳祖孫三代滅門慘案，1名69歲的劉姓婦人及30歲的女兒、3歲的外孫，被發現遭棉被覆蓋、陳屍屋內，檢警根據家屬陳述，鎖定同居的劉婦女婿張男涉有重嫌。

本月12日，檢察官、法醫前往殯儀館相驗3人遺體，因遺體嚴重腐爛，推估死亡時間約1週。另一方面，警方調閱社區監視器，發現陳女4月30日曾搭電梯下樓，之後拿著3份外送食物回家，這也是她最後出現的畫面。

至於陳女的丈夫張男，本月4日曾離開住處，直到隔天早上10點才回家，沒多久他帶1名穿灰色上衣、戴口罩的男子進入社區。

▲張男拖著粉紅色行李箱逃亡，相當醒目。

警方一開始懷疑灰衣男是共犯，事後確認他是水族館員工，被公司指派到該社區清洗魚缸，該員工證實，他進入屋內時確實有聞到臭味，但以為是死魚的味道，完全不知道屋內有3具屍體。

本月6日中午12點多，張男搭乘1輛白牌計程車離開社區，當時他抱著1隻博美狗、拖著1個粉紅色行李箱，警方調閱沿途監視器，發現計程車一路從三重開到板橋車站，之後張抱著愛犬、拖著行李箱下車，改搭高鐵前往台中，警方於是以狗、行李箱追人，希望盡快逮到張。

▲檢察官、法醫相驗3具遺體，家屬悲慟萬分。

新北三重警方12日南下台中抓人，到了高鐵台中站後，卻遍尋不著張男下車後的行蹤，值得一提的是，警方在高鐵站附近看到1間供奉三官大帝、城隍爺的紫微宮，立即入廟焚香稟告，盼神明主持公道、協助破案。

說也神奇，刑警們焚香祈求後沒多久，負責調閱監視器影像的員警突然傳來好消息，發現張男從高鐵台中站離去時，搭上1輛多元計程車，警方根據車牌找到司機，司機表示，當天張提著粉紅色行李箱、抱著1隻博美狗，讓他印象深刻。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】分隊長帶隊拜城隍秒破案 三重滅門慘案冷血醋夫認栽

【三重滅門案內幕3】不關心兒子涉滅門血案 張母竟只問「糯米」安危警傻眼

【三重滅門案內幕】疑妻外遇又遭追債 軟爛男泯滅人性奪3命