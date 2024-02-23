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社會 社會焦點 保障人權

懷疑小學兒遭霸凌　家長帶武士刀入校挨告恐嚇送辦

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名鄭姓家長懷疑就讀小學五年級的兒子遭到同學霸凌，校方昨日（22日）開會協調，他卻帶著武士刀以及高爾夫球棒到場，一度激動敲打桌子、窗戶，驚動全校師生。警方獲報到場立即將鄭男逮捕，全案依恐嚇、妨害自由罪送辦。

▲離譜家長帶武士刀進學校談判。（圖／民眾提供）

▲鄭男帶武士刀進入校園參加協調會。（圖／民眾提供）

據了解，鄭男（32歲）的兒子2月20日放學時，是由姑姑（鄭男的妹妹）前往接送，期間孩子疑似與其他同學發生衝突，姑姑聽到對話，認為孩子可能受到言語霸凌，因而向學校提出申訴。

校方隔日隨即找來當事人了解事發經過，接著邀請4名家長在22日上午10點到校參加協調會，沒想到會議一開始，鄭男就情緒激動敲打桌子、窗戶，甚至辱罵其他與會人員，帶來的包包裡還裝有武士刀（未開鋒）以及高爾夫球棒，趕忙報警處理。

▲離譜家長帶武士刀進學校談判。（圖／民眾提供）

▲鄭男攜帶的武士刀屬於鈍器。（圖／民眾提供）

為確保學生安全，校方當下立刻要求全校52個班級緊閉門窗。警方獲報到場之後，也立即將鄭男逮捕，由於其他家長及校方決定提告恐嚇，全案後續將朝恐嚇、妨害自由罪方向送辦。

至於學生之間的衝突問題，經釐清事情經過之後，雙方學生已經道歉，家長們也表明不希望以後再發生類似事件。

▼校方聲明。（圖／校方提供）

▲家長帶武士刀衝進國小拍桌、敲窗，校方回應了。（圖／校方提供）

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