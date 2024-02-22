男老師被控不倫女學生！人妻爆18禁畫面　校方批造謠：他是救人英雄

▲男老師被控出軌女學生，還流出不雅影片。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸滄州職業技術學院一名陳姓男老師，近日被傳出與校內一名女學生過從甚密，網上更流傳由陳妻曝光的18禁畫面，指控是陳男與女學生出軌的證據。不過校方回應，堅稱這消息是造謠，但由於校方說法含糊，因此也讓網友質疑「案情不單純」。

近日大陸網上流出多張對話紀錄截圖，顯示是陳妻進入班級大群組，相信裡面共有78人，爆料陳姓男老師與一名女學生有染，甚至PO出兩人的性愛影像，一度引發網友熱議。這起事件隨後也驚動校方，不過校方堅稱這起事件「純屬造謠」，並稱學校已經報警，目前正等待公安的調查結果。

▲人妻曝光多張鹹濕畫面。（翻自微博）

▲校方也表示，這名陳老師曾於2021年在一場車禍中，救出兩名小孩。（翻自微博）

校方表示，這名陳老師曾於2021年在一場車禍中，救出兩名小孩，之後陳男也被校方表揚為「救人英雄」。不過當《北京青年報》記者進一步向校方詢問陳老師的狀況時，校方人員卻直接掛斷電話。

就有網友認為，雖然不信謠、不造謠，但看到校方的模糊應對，感覺「事件並不單純」。另外也有網友認為，這名「陳老師」現年約25歲，而且傳出他還沒結婚，因此相信校方所指的「造謠」。

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