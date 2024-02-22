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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美眾院「中國」特別委員會首度組團　蓋拉格訪問團今抵台

▲▼蓋拉格,Mike Gallagher。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓋拉格訪問團今天抵台。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會今（22）表示，美國聯邦眾議院中國特別委員會主席眾議員麥克．蓋拉格（Mike Gallagher）於2月22日至24日率團訪問台灣，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。外交部也發布新聞稿歡迎指，本次為「中國」特別委員會首度組團，成員並包括兩黨重要議員，展現美國國會挺台的高度共識，外交部對5位議員來訪表達誠摯歡迎。

美國在台協會今天說明，麥克．蓋拉格將於2月22日至24日率團訪問台灣，代表團同行議員包括資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton），此國會代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

對此，外交部上午表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統暨總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴，並接受外交部長吳釗燮款宴，與我方就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，「中國」特別委員會自2023年成立以來，持續透過具體行動與多元方式，展現對強化台灣安全及提升嚇阻中國力量的強勁支持，並在我國大選後第一時間由蓋拉格及克里什納莫迪發表聯合聲明，恭賀我國完成自由與公平的選舉，本團多數成員也是「國會台灣連線」的我國友人。

外交部指出，美國國會本屆會期開議至今，兩院外交、軍事、撥款等關鍵委員會領導階層、以及眾議院「國會台灣連線」共同主席均相繼籌組跨黨派重量級訪團來台，本訪團再次彰顯美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的高度重視與承諾。

外交部表示，尤其今年適逢《台灣關係法》立法45周年，國會友人的來訪別具意義，相信此行定能進一步深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

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