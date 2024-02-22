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遭遇數倍敵機攔截　殲-20「零損傷」擊落對手

▲▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

▲中國空軍「王海大隊」飛行訓練現場。（圖／翻攝自新華社，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍空軍「王海大隊」為歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊，大陸官媒《新華社》透露，該部隊曾在一場重大演練任務中，遭遇數倍敵機攔截，在聯合作戰體系支撐下，最終以「零損傷」擊落大量敵機。

報導指出，「王海大隊」在中國空軍作戰部隊中率先改裝殲-20，這也是該部隊歷史上第五次率先換裝，「意味著他們第五次進入無人區。」回憶起改裝殲-20的過程，飛行員魏鑫先後經歷了4次考核，才成為一名合格的殲-20戰鬥員，曾是空軍首屆「金頭盔」得主的李德兵，更因為年齡問題差點沒獲得改裝資格。

▲▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

▲「王海大隊」飛行員。

殲-20被大陸視為是國之重器，挑選的飛行員必須嚴之又嚴。在模擬器飛行上，按超限標準，上千個操作必須做到零失誤，僅著陸訓練一項，對能見度與雲底高的要求均為幾十米。「這意味著飛行員在駕駛艙內，根本找不到接地位置，只能盲降。」飛行員王磊說，「我們可能在實際飛行中遇不到這樣的天氣，但必須具備這樣的能力。」

另一名飛行員陳鑫浩回憶，曾在一場重大演練任務中，遭遇數倍於己的敵機攔截而陷入重圍。他與戰友在聯合作戰體系支撐下，快速感知戰場態勢，協同分配打擊目標，以「零損傷」擊落大量敵機。而當時創下新紀錄的他，才剛剛完成殲-20改裝。

報導同時透露，王海大隊也曾歷過一場異常慘烈的指揮對抗推演。當時演練剛開始不久，雙方就陸續出現重大戰損，對抗僅持續了50分鐘就被導演部臨時叫停，這是一次在新引進的空戰模擬系統支持下，展開的虛擬化空戰推演。飛行員王磊表示，「現代戰爭太複雜，實戰是什麼樣子？沒有人能給出準確答案。」他認為，必須借助高科技手段，讓戰法研究向未來作戰延伸，而如今，大隊已常態化引入空戰模擬系統開展體系對抗。

殲-20是繼美國F-22和F-35之後，全球第三款進入量產並服役的隱身戰機。最新消息指出，目前大陸空軍裝備數量已突破200架，預計到2024年底前，裝備數量有望超過300架。值得注意的是，2025年殲-20的年產可望超過100架達到120架的規模，屆時將成為全球裝備規模最為龐大的重型制空型隱身戰機。

▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。

▲▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

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