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最大航程力壓阿帕契　陸直-10ME實機亮相新加坡航展

▲▼中國航空工業首次攜帶最新的直-10ME武裝直升機實機在新加坡航展公開亮相。（圖／翻攝自環球時報）

▲大陸出口型直-10ME武裝直升機實機在新加坡航展公開亮相。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

兩年一度的新加坡航展近日在樟宜會展中心揭幕，中國航空工業首次攜帶最新的直-10ME武裝直升機實機在境外航展公開亮相。據了解，這是繼直-19E後，大陸研製第二種出口型的專用武裝直升機，該機總師曾誇口其綜合性能排名世界前三，擁有800公里的最大航程更力壓美軍「阿帕契」的480公里。

大陸官媒《環球時報》報導，直-10ME武裝直升機是一款由中國自主研製的全新6噸中型多用途攻擊直升機，採用單旋翼帶尾槳型構型，窄機身串列式駕駛艙布局。該型武直具有良好的飛行性能和超低空機動性能，打擊火力強，戰場生存性高，可靠性、維修性高，可在全天候、複雜的戰場環境和野外保障條件下進行多種作戰任務。

直-10ME武裝直升機是直-10的改進型，最早於2016年珠海航展上以模型的形式對外展出，2018年9月《航空知識》雜誌首次公開直-10ME出口型的首架原型機001號試飛照。而這次赴新加坡航展亮相的為直-10ME的高配版，該機在旋翼頂端安裝了一部桅頂毫米波有源相控陣雷達，能監控更大的戰場範圍，可為多枚大陸國產毫米波雷達制導反坦克導彈提供目標指示，同時打擊多個目標。

▲▼美軍阿帕契直升機（ AH-64D Apache）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍阿帕契直升機（ AH-64D Apache）。（圖／達志影像／美聯社）

知名軍事博主「科羅廖夫」指出，相較於美國「阿帕契」武裝直升機，直-10ME這樣的中型武直有突出的優點，就是在相同的載油條件下，直-10ME的載油系數更大、擁有更大的航程，續航時間也更長。例如在使用內部燃油情況下，直-10ME的最大航程達到800公里，而阿帕契只有480公里。此外，直-10ME的功重比更大，高原性能和機動性能都比阿帕契表現來得更為優秀。

文章進一步介紹，目前中國已為直-10ME配備紅箭-7改進型和「天雷」系列導彈，皆屬於紅外/毫米波圖像制導和雙向數據鏈的空射導彈，能夠在全天候條件下攻擊目標，擁有「發射前鎖定+發射後不管」和「發射後鎖定+人在回路操控」等多種作戰模式。

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